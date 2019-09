UPDATE Breaz spune că învăţătoarea din Satu Mare a trecut testul psihologic: Certificatul a fost pozitiv



Ministrul interimar al Educaţiei, Daniel Breaz, a spus că profesoara care a atacat doi elevi cu spray paralizant la o şcoală din Satu Mare a făcut testul psihologic, pe care îl efectuează toate cadrele didactice, iar certificatul eliberat în urma procedurii a aratat că poate preda la clasă.



„Singurele lucruri şi informaţii pe care le deţin este că şi-a mai dat demisia în mijlocul anului, a lăsat clasa fără copii. Şi-a dat demisia, a plecat din învăţământ, a revenit vara, a dat din nou concurs şi s-a intors la catedra. Am avut informaţii cum că a mai plecat de la ore în anii trecuţi, lăsând copiii nesupravegheaţi. Această profesoară nu are ce să caute la catedră”, a declarat ministrul interimar al Educaţiei, la Digi24.



Daniel Breaz spune că certificatul eliberat în urma testării psihologice a învăţătoarei arată că aceasta poate preda elevilor.



„Anual se face o testare psihologică, facem testarea, şi eu sunt cadru didactic. Surprindător, certificatul respectiv a fost pozitiv. Nu pot să spun punctul de vedere vizavi de o decizie a unui psiholog, a unui medic. Dânşii stiu, am făcut şi eu astfel de testări profesionist, dar decizia de a elibera un certificat pe baza testării resepctive, care îţi dă posibilitatea să intri la clasă, să predai, aparţine celor care se ocupă de aceste testări”, a mai spus Breaz.



Precizările vin după ce o învăţătoare a fost reţinută după ce a atacat, miercuri, cu spray paralizant, doi elevi care îi deranjau ora, la şcoala gimnazială din Santău (Satu Mare). Cei doi elevi au fost duşi la dispensar, dar nu au avut nevoie de spitalizare. Purtătorul de cuvânt al ISJ Satu Mare, Adriana Dinga, a declarat, pentru MEDIAFAX, că învăţătoarei i s-a desfăcut contractul de muncă începând de joi.

UPDATE Purtătorul de cuvânt al ISJ Satu Mare, Adriana Dinga, a declarat, pentru MEDIAFAX, că învăţătoarei i s-a desfăcut contractul de muncă începând de joi.



Clasa în care preda aceasta a fost preluată de un alt cadru didactic.



Despre învăţătoare, Adriana Dinga spune că a fost angajată cu normă întreaga, ca suplinitor, cu contract de muncă pe perioadă determinată, de un an, în urma concursului organizat de Inspectorat în 4 septembrie.



„Ca şi reacţie violentă nu ştiu să vă spun, dar au fost situaţii în anii trecuţi în care a fost încadrată pe post tot ca suplinitor, la alte şcoli, dar a cerut desfacerea contractului de muncă înainte de terminarea anului şcolar”, a afirmat Dinga.



Purtătorul de cuvânt al IJP Satu Mare, Paula Cochera, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că incidentul a avut loc la şcoala gimnazială din Santău.

„Am fost sesizaţi că o învăţătoare la oră a pulverizat spray lacrimogen către doi elevi, de 6 şi 7 ani, unul în clasa pregătitoare şi altul în clasa a I-a pe motiv că au deranjat la oră. Femeia a fost reţinută şi urmează să fie prezentată instanţei pentru măsurile legale”, a declarat Cochera.

În urma incidentului, toată şcoala a fost evacuată.