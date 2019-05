„Numai printr-un transport public eficient putem reduce poluarea, putem să eficientizăm dezvoltarea economică, putem să dezvoltăm anumite zone ale Bucureştiului. Astfel, prima urgenţă este dezvoltarea flotei, modernizarea şi achiziţionarea de noi echipamente. Prin Programul Operaţional Regional (POR), anul trecut, în iunie, am depus proiecte pentru o sută de tramvaie de 36 de metri, vor fi mai lungi, vor putea circula cu o capacitate mai mare, sunt în licitaţie, sperăm să se termine cât mai repede şi în doi ani să avem aceste tramvaie, dotate cu toate sistemele moderne de transport. Prin acelaşi program, s-a propus achiziţionarea a o sută de tramvaie electrice, licitaţia a fost lansată. Am reuşit să facem rost de nişte fonduri de la bugetul de stat, prin Programul de Mediu, prin care am propus şi s-a aprobat în decembrie achiziţionarea a o sută de troleibuze şi o sută treizeci de autobuze hibrid. Toate aceste patru tipuri de vehicule sunt în licitaţii şi sperăm ca anul acesta sau chiar până în luna septembrie să se încheie contractele de achiziţionare. De asemenea, încercăm să vitalizăm, revitalizăm şi să utilizăm centura de cale ferată drept un tren urban. Discutăm cu Ministerul Transporturilor, cu structurile CFR care ne ajută, astfel încât să se poată realiza în primul rând staţii”, a susţinut reprezentanta Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, în cadrul unei conferinţe de specialitate.

Planul de dezvoltare a mobilităţii urbane cuprinde un buget de 7 miliarde de euro, 3,5 miliarde de euro fiind alocate pentru Metrorex, iar 3,5 miliarde transportului de suprafaţă.

„La nivelul ţării, s-a facut masterplan-ul de transport, care cuprinde drumurile şi ce investiţii trebuie făcute, după care la nivelul fiecărui oraş, pentru a avea viziunea completă de dezvoltare a mobilităţii, a infrastructurii, aveam obligaţia conform politicii europene de transport integrat, să facem planul de mobilitate urbană, integrată cu acest masterplan de transport. Un plan care cuprinde un buget de 7 miliarde de euro, 3,5 miliarde de euro este alocat Metrorex, iar 3,5 miliarde transportului de suprafaţă. Acest document prevede multe proiecte, toate au componentă de smart, este foarte important să aducem tehnologiile cele mai noi şi cele mai complete, pentru că am stat destul, foarte mulţi ani fără să investim în dezvoltare şi fără să investim în soluţii moderne”, a explicat directorul ADTPBI.

Aura Răducu a menţionat, de asemenea, piedicile pe care cadrul legislativ le pune în calea realizării acestui gen de proiecte, subliniind impactul negativ pe care inexistenţa unui buget multianual îl are asupra planurilor de dezvoltare din România.

„Cadrul legislativ nu permite dezvoltarea pe termen lung a acestor proiecte. Principala problemă crucială este că în România nu există un buget multianual. Niciodată un proiect de metrou nu se poate face într-un singur an, atâta timp cât nu avem bugete multianuale va fi o mare piedică pentru aceste proiecte, multianuale la rândul lor”, a spus aceasta.