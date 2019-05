„Pe 26 mai se votează la referendum şi PSD îi este frică de acest vot la referendum. Ce face PSD, ce ştie ... încearcă să boicoteze acest vot. Vedem cu toţii cum activişti, oameni din conducerea PSD umblă peste tot în ţară, judeţe, primării, să explice cum că acest referendum nu ar fi important, ba chiar se vede că umblă pe la judeţe ca pesediştii să îi convingă pe oameni nici să nu voteze. Este jalnică această încercare. Ba mai mult, încearcă instituţional să bloceze, a dat ordin Dragnea la CNA să ignore referendumul. Acesta e un scrutin care se ţine cu europarlamenetarele, dar e altceva”, a declarat Klaus Iohannis.

Preşedintele spune că decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului este fără precedent după Revoluţie.

„CNA a refuzat să acorde timpi de antenă pentru publicitatea refendumului şi nu au vrut să ia în discuţie chestiunea şi când am trimis un clip de publicitate electorală în care eu le sugerez oamenilor să meargă la referendum, fără să spun cum să voteze, au zis că e publicitate electorală şi să mă descurc cu partidele. Auziţi ce obrăznicie din partea CNA. Este jalnic. Românii nu trebuie să se teamă. Dacă vor să ştie de ce vor fi feriţi dacă votează să se uite ce s-a întâmplat în campanie în ţară. La Topoloveni, simpli demonstranţi au fost arestaţi pe loc şi duşi la Poliţie. Târgovişte- oraş frumos- a fost închis oraşul fiindcă pesediştii au vrut în linişte să îşi facă campanie. Dreptul la vot e câştigat de români în '89”, a mai spus Iohannis.

Iohannis, atac la Dragnea: Atât ne mai lipseşte, ca un infractor să fie candidat la preşedinţie

„Nu cred că se va anunţa mare brânză, decât că au pierdut alegerile. (...) Cel mai confortabil mă simt împreună cu românii într-o cursă prezidenţială. Atâta ne mai lipseşte, ca un infractor condamnat pentru fraude la referendum să fie candidat la Preşedinţie”, a declarat Klaus Iohannis.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, în Dolj, că anunţul său privind alegerile prezidenţiale a fost interpretat, el neafirmând decât că va prezenta punctul său de vedere în acest sens. „Nu vă aşteptaţi la ceva spectaculos duminică seara”, a adăugat el.

„Am văzut după declaraţia mea, după interviul meu de ieri (marţi - n.r.) foarte multe comentarii. Sunt proaste comentariile. Eu nu am spus nimic altceva decât ce spun de luni de zile, anume că vom discuta, că vom prezenta punctul nostru de vedere privind candudatura la prezidenţiale după alegerile europarlamentare”, a declarat Liviu Dragnea.

El a mai afirmat că susţine în continuare ca alianţa PSD-ALDE să aibă un candidat comun.

„Cred că vom ajunge la acest rezultat. Aşa că nu vă aşteptaţi la ceva spectaculos duminică seara”, a conchis liderul social-democraţilor.

Liviu Dragnea a spus marţi, întrebat dacă s-a hotărât să candideze la prezidenţialele din toamnă, că PSD se va pronunţa pe acest subiect duminică seară, după alegerile europarlamentare.

Iohannis, despre Dragnea: Se va vedea independenţa justiţiei noastre şi într-o speţă de mare profil politic

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seară, că are încredere în sistemul judiciar îşi va arăta independenţa şi într-o speţă de „mare profil politic”, cum a etichetat-o pe cea a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, în cazul căruia instanţa supremă se va pronunţa pe 27 mai.

„Nu cred. Cred că justiţia în România este independentă şi îşi face treaba indiferent de ce se votează sau nu se votează. Am toată încrederea că se va vedea, în definitiv, independenţa justiţiei noastre şi într-o speţă de mare profil politic”, a declarat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a anunţat, luni seară, la capătul unei şedinţe de aproape 7 ore, că va da verdictul în dosarul lui Liviu Dragnea pe 27 mai, la o zi după alegerile europarlamentare. Procurorul DNA a cerut aplicarea unor pedepse spre limita medie, nu spre minim, aşa cum a apreciat instanta de fond şi a solicitat condamnarea şi pentru acuzaţiile de fals şi instigare la fals, pentru care inculpaţii au fost achitaţi în prima instanţă.

Unul dintre avocaţii preşedintelui PSD, Marian Nazat, a solicitat achitarea lui Liviu Dragnea pentru instigare la abuz în serviciu şi constatarea încetării procesului penal pentru instigarea la fals intelectual. Procurorul de şedinţă a depus concluzii de respingere a apelurilor pentru 8 din 9 inculpaţi.

Pe fond, Liviu Dragnea a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi jumătate de închisoare cu executare.

Reacţia şefului PSD

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri că ideea de schimbare a majorităţii parlamentare după alegeri, idee invocată de şeful statului Klaus Iohannis, este un vis al acestuia şi nu are nicio bază.

"Omul ăsta se scaldă în ridicol de foarte mult timp. Pentru mine nu e final de campanie tensionată. PSD nu a boicotat niciun referedumul, ba dimpotrivă, cei care au boicotat au fost PNL, USR PLUS la referendumul pentru familie, de exemplu. Am văzut un filmuleţ că spunea acest om în 2009 că a votat pentru prezidenţiale şi referendumul e inutil. Omu ăsta minte întruna. Nu am fost condamnat pentru fraude la referendum. Nu am falsificat niciun vot şi s-a demonstrat asta, dar pentru că era comanda să fiu condamnat, am fost condamnat că prin faptul că am cerut votanţilor PSD să vină la vot, votanţii PSD ar putea studia listele permanente, cele care sunt peste tot publice, ar fi putut afla din liste adresa şi ar fi putut să încalce legea protecţei datelor personale. Am fost condamnat pentru ceva ce nu există. Nu are nicio legătură cu frauda la referendum", a declarat Liviu Dragnea, la România TV.

"Eu îi spun lui Iohannis, astea sunt visele lui că se schimbă majoritatea, ce legătută are cu europarlamentarele sau refrendumul. Hai să vedem ce hotărărsc românii duminică. PSD va fi aici si luni şi marţi şi în decembrie când va fi izgonit de la Cotroceni. 4. Mă visează omul ăsta şi ziua şi noaptea. Cum să mor, cum să mă condamne. După europarlamentare anunţăm (n.r.: candidatul la prezidenţiale) nu am spus că îmi anunţ candidatura",a mai spus Dragnea.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat,miercuri, că alegerile europarlamentare şi referendumul vor genera schimbări în spaţiul politic românesc, anunţând că nu va mai acorda PSD-ului încă o nominalizare pentru funcţia de premier.

Iohannis a mai spus, în contextul anunţului care urmează să fie făcut de PSD şi ALDE privind candidatul la prezidenţiale, că tot ce lipseşte este ca un "infractor condamnat pentru fraudarea referendumului să fie candidat la Preşedinţie".