„Au trecut deja două luni de la tragedia îngrozitoare de la Caracal care a zguduit România. Atunci am convocat imediat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, am indicat în mod explicit care sunt măsurile urgente care trebuie luate de Guvern şi am cerut, în mod repetat, acţiuni clare. Totodată, am tras repetate semnale de alarmă către toţi cei care conduc instituţiile statului că au obligaţia să îşi exercite cu maximă responsabilitate misiunea de a proteja cetăţenii ţării noastre. În condiţiile în care oamenii au aşteptarea legitimă de a fi apăraţi, este revoltător modul în care, în ultima săptămână, unele instituţii publice au reacţionat atât în ceea ce priveşte ancheta de la Caracal, cât şi în ceea ce priveşte ancheta legată de cumplitul caz din Dâmboviţa”, a afirmat Klaus Iohannis, într-o declaraţie de presă susţinută, luni, la Cotroceni.

Şeful statului a adăugat că este extrem de grav cum „potenţialii infractori sunt trataţi cu mănuşi, iar victimele sunt tratate cu duritate şi cu agresivitate”.

„În ambele cazuri, am văzut reacţii întârziate, gesturi publice de-a dreptul scandaloase care denotă lipsa de preocupare pentru victime şi pentru familiile victimelor. Ce s-a întâmplat în ultimele zile cu una dintre familiile victimelor de la Caracal este un exemplu de „aşa nu!”. Este extrem de grav că cei care conduc instituţii ale statului român girează astfel de comportamente, prin care potenţialii infractori sunt trataţi cu blândeţe, cu mănuşi, iar victimele sunt tratate cu duritate şi cu agresivitate”, a explicat Iohannis.

El a mai spus că PSD va plăti politic pentru felul în care a înţeles să guverneze ţara.

„Această situaţie este generată, în primul rând, trebuie să fie foarte clar, de eşecul guvernării incompetente din ultimii ani, o guvernare care a avut ca prioritate salvarea infractorilor, ignorând efectele asupra oamenilor cinstiţi şi corecţi din ţara noastră. Pentru toate aceste greşeli majore, PSD va plăti politic, vă promit acest lucru! Pesediştii vor plăti la vot şi vor rămâne în istorie drept guvernarea care a protejat penalii şi infractorii, o guvernare catastrofală, o guvernare eşuată”, a completat şeful statului.

Acesta a precizat că soluţia naturală ar fi ca Guvernul-dezastru să demisioneze, deoarece şi-a pierdut orice fel de legimitate.

„Sigur, acest Guvern incompetent şi-a pierdut majoritatea parlamentară si nu ştie dacă se mai poate baza pe sprijin în Parlament. Soluţia firească ar fi aceea a demisiei unui astfel de Guvern-dezastru, care şi-a pierdut orice fel de legitimitate. Dar acest Guvern n-a găsit de cuviinţă să se retragă nici măcar după referendumul din 26 mai când 6,5 milioane de români i-au spus clar şi fără echivoc că duce ţara într-o direcţie greşită. Deci nu ne putem aştepta la gesturi de responsabilitate din partea PSD”, a sublinat Preşedintele României.

Preşedintele Iohannis a mai afirmat că instituţiile nu mai trebuie să fie afectate de lipsa de competenţă a conducerii acestora.

„În acelaşi timp, funcţionarea instituţiilor nu trebuie să mai fie afectată de lipsa de competenţă a celor care le conduc în prezent. Am ajuns în această situaţie pentru că pesediştii au înlocuit profesioniştii cu incompetenţi şi tot felul de neaveniţi în poziţii de decizie. Instituţii fundamentale ale statului au grave probleme de credibilitate din cauza politizării excesive. Eu vreau să transmit românilor că statul are în rândurile sale nenumăraţi profesionişti şi oameni dedicaţi misiunii lor publice. Iar procesul de reconstrucţie a statului trebuie să înceapă, obligatoriu, cu repunerea pe baze corecte a administraţiei şi aceasta nu poate fi făcută decât de un nou guvern, care să îşi asume în mod clar o astfel de prioritate. Abia aştept să treacă moţiunea!”, a conchis Iohannis.

În acest context, şeful statului a solicitat demisia lui Felix Bănilă din funcţia de procuror-şef al DIICOT. La domiciliul familiei Melencu au fost vineri jandarmii pentru a pune în executare mandatul DIICOT de aducere a mamei Luizei pentru prelevarea probelor biologice. Aceasta a leşinat în timp ce se certa cu jandarmii şi a fost nevoie de intervenţia unei ambulanţe.

Ulterior, Felix Bănilă a declarat, pentru Mediafax, că jandarmii prezenţi la casa familiei Melencu au încercat să poarte un dialog civilizat pentru a pune în aplicare mandatul de aducere.