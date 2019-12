Preşedintele Iohannis, despre deficitul bugetar: Concedierile din administraţie, o soluţie parţială



Klaus Iohannis a declarat, marţi, la Palatul Cotroceni, că efectele cheltuielilor prea mari făcute de guvernele PSD în ultimii ani se vor resimţi şi în viitor. Preşedintele a precizat că o soluţie parţială pentru reducerea deficitului bugetar are în vedere disponibilizări în administraţie.



Iohannis, despre desemnarea unui premier PSD: Nu consider că va mai fi situaţia în viitorul apropiat



Klaus Iohannis nu consideră că va fi în viitorul apropiat în situaţia de a desemna un prim-ministru din partea PSD. Preşedintele a declarat, marţi, la Palatul Cotroceni, că Guvernul PNL "face o treabă foarte bună".



Iohannis anunţă că retrage decoraţiile celor care au condamnări penale, inclusiv lui Adrian Năstase



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că a decis să retragă toate decoraţiile tuturor celor care au condamnări penale, inclusiv a fostului premier Adrian Năstase, acţiunea urmând să fie finalizată în scurt timp.





„Da şi pot să vă spun chiar că am decis să retrag toate decoraţiile tuturor celor care au condamnări penale şi se încadrează în prevederile legii care prevede procedura de retragere a ordinelor naţionale, am demarat efectiv această acţiune şi ea va fi finalizată în foarte scurt timp, şi veţi primi prin intermediul departamentului comunicare exact lista decretelor prin care retrag aceste ordine”, a declarat Klaus Iohannis.



El a fost întrebat dacă intenţionează să-i retragă decoraţia fostului premier Adrian Năstase.

Iohannis: Moţiunea împotriva lui Cîţu, o golăneală a PSD-ului



Preşedintele Klaus Iohannis a catalogat, marţi, moţiunea simplă împotriva ministrului de Finanţe, Florin Cîţu, adoptată luni în Senat, ca fiind „o golăneală a PSD-ului” şi a acuzat „un grup nemotivat de vesel” l-au jignit pe ministrul de Finanţe.



„În primul rând daţi-mi voie să clasific puţin aşa numită moţiune simplă din Senat, pe care o consider o golăneală a PSD-ului. Vă spun şi de ce consider aşa. În primul rând, aşa numita moţiune simplă nu îndeplineşte criteriile din regulamentul Senatului în ce priveşte felul în care se întocmeşte o moţiune simplă. În al doilea rând am putut să observăm, sper, majoritatea, cu indignare, cum fostul ministru al Finanţelor, înconjurat de un grup nemotivat de vesel, de senatori PSD, trecând prin faţă sau prin spatele celui care dădea un interviu, a considerat că este momentul să jignească pe actualul ministru al Finanţelor într-un mod incalificabil în faţa camerelor de luat vederi. Asta îmi confirmă că a fost o golăneală intenţionată şi nu un derapaj birocratic”, a declarat Klaus Iohannis.



El a mai spus că preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu, „pe care l-au ales probabil că să fie cuminte şi să nu îi împiedice pe pesedişti”, ar fi putut să oprească acest demers ”inoportun”.



„Aşadar consider că este o ieşire incorectă, inadmisibila pe care a avut-o PSD în Senat, inoportună. De aici însă putem să tragem câteva învăţăminte importante. Primul lucru ar fi că pentru PSD, în continuare, tot ce nu este PSD şi tot ce nu serveşte direct pesediştii, nu este bun şi trebuie jignit şi arătat cu degetul. Este o atitudine pe care am clasificat-o, în campanie, drept nedemocratică, o atitudine de partid nereformat, o atitudine care arată dispreţ pentru, chiar instituţiile democratice şi un dispreţ profund pentru români, trebuie să o spun şi de dată această”, a adăugat şeful statului.



Senatorii au adoptat, luni, moţiunea simplă depusă de PSD la adresa ministrului de Finanţe Florin Cîţu.

Moţiunea simplă la adresa lui Florin Cîţu a trecut cu 59 de voturi „pentru”, 56 de voturi „împotrivă” şi două abţineri.

Iohannis: Dacă guvernul Orban pică este primul pas spre anticipate

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că adoptarea unei eventuale moţiuni de cenzură la adresa guvernului Orban este „primul pas” spre declanşarea alegerilor anticipate.

„Cu siguranţă. Asta e bine să înţeleagă toată lumea - dacă printr-o angajare a răspunderii guvernul Orban pică, acesta este primul pas spre anticipate, este foarte clar. Că se vor realiza sau nu este o chestiune care se va vedea la momentul respectiv”, a declarat Klaus Iohannis.

El a fost întrebat dacă adoptarea unei eventuale moţiuni de cenzură la adresa guvernului Orban va duce la declanşarea alegerilor anticipate.

Chestionat cu privire la intenţia anunţată de PSD de a depune o moţiune de cenzură şi dacă asumarea răspunderii Guvernului pe trei legi reprezintă un risc asumat, şeful statului a spus: „În primul rând este dreptul constituţional al grupului PSD să depună moţiune de cenzură”.

„Dar în acelaşi timp trebuie să fim conştienţi de faptul că acest Guvern minoritar este hotărâtă şi doreşte să se adopte legislaţie care este şi necesară şi oportună şi aşteptată de români. Şi eu sunt convins că se va evalua foarte bine riscul, de exemplu, angajării răspunderii. Dar faptul că PSD-ul vrea să ameninţe cu moţiune de cenzură nu sperie pe nimeni”, a mai spus Iohannis.

Iohannis, despre pensiile speciale: PSD a exagerat cu ele. Nu susţin eliminarea pensiei speciale la magistraţi

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, la Palatul Cotroceni, că este de acord cu eliminarea pensiilor speciale, dar că unele categorii, precum militarii şi magistraţii, ar trebui să-şi păstreze acest drept.

„Ştiu că aceasta chestiune se discută şi se dezbate în comisia de specialitate şi cred că este mai bine să mă exprim după ce se clarifică dumnealor între ei în ce fel de doreşte promovarea acestei legislaţii. Dar da, este clar că trebuie făcut ceva în aceasta zonă, fiindca pur şi simplu PSD-ul a exagerat cu aceste pensii speciale. Pe de altă parte este clar că sunt categorii care trebuie să beneficieze de acest tip de pensie, fiindcă au un serviciu foarte special. De exemplu, nu cred că cineva vrea să renunţe la pensiile de serviciu ale militarilor”, a precizat Klaus Iohannis.

De asemenea, acesta a spus că nu susţine eliminarea pensiei speciale nici în cazul magistraţilor.

„Este un specific aparte. Magistratul are o răspundere enormă, un stres enorm, o încărcare profesională ieşită din comun şi acordarea pensiilor speciale pentru magistraţi mi se pare o măsură care trebuie menţinută”, a afirmat Iohannis.