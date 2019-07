13:52 Iohannis: Referendumul e bine să fie organizat împreună cu prezidenţialele





Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că referendumul de revizuire a Constituţiei, pentru a pune în aplicare rezultatele referendumului din 26 mai, poate fi organizat în acelaşi timp cu primul sau al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.



"După părerea mea, referendumul e bine să fie organizat fie împreună cu primul tur al prezidenţialelor, fie cu al doilea tur. S-au grăbit unii politicieni, care au şi boicotat referendumul, că există o recomandare de la Comisia de la Venenţia. Ţin să informez opinia publică că această recomandare nu există, dată de Comisia de la Veneţia pentru a evita suprapuneri. Putem fără nicio problemă să organizăm referendumul cu prezidenţialele. E foarte curios că unii politicieni care sunt nemulţumiţi de rapartele GRECO folosesc exact Comisia de la Veneţia. Iată exemplul trist de politică duplicitară a unor politicieni români", a declarat Klaus Iohannis.



Preşedintele a solicitat anterior Parlamentului să transpună cu celeritate în legislaţie toate prevederile stipulate în Acordul Politic Naţional, pe care l-a iniţiat „pentru a fi respectată pe deplin voinţa suverană a cetăţenilor români”.

13:46 Iohannis, atac la Cioloş pe procurorul-şef european: Tot felul de politicieni se agaţă de tema asta



Preşedintele Klaus Iohannis l-a ironizat, miercuri, pe Dacian Cioloş referitor la susţinerea pentru Laura Codruţa Kovesi la funcţia de procuror-şef european, că "fiind o temă de mare vizibilitate, tot felul de politicieni se agaţă de ea".



"Fiind o temă de mare vizibilitate (cea a numirii procurorului-şef european -n.r.), tot felul de politicieni se agaţă de ea, dar dacă contribuie la numire e bine", a spus preşedintele.



Liderul grupului Înnoim Europa Dacian Cioloş a anunţat, vineri, că a discutat cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi a convenit cu acesta să reia procedura nominalizării şefului Parchetului European, pornind de la sprijinul dat de Parlamentul European Laurei Codruţa Kovesi pentru funcţie. „Am convenit să lucrăm împreună pentru a realiza cât mai repede nominalizarea şefului Parchetului European, pornind de la sprijinul pe care Laura Codruţa Kovesi l-a obţinut în Parlamentul European”, a scris Dacian Cioloş, la vremea respectivă, pe Facebook.



Nici premierul Viorica Dăncilă nu a exclus susţinerea Codruţei Kovesi în funcţia de procuror-şef european. Preşedintele PSD a declarat, la Galaţi, că o decizie în acest sens va fi luată în forurile statutare ale partidului.



Jean-François Bohnert, contracandidatul Laurei Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european, este favorit pentru şefia Parchetului Naţional Financiar din Franţa, corespondentul DNA, relatează postul de televiziune TV5Monde.



În cazul în care Jean-François Bohnert va fi numit în funcţia de şef al Parchetului Naţional Financiar, Laura Codruţa Kovesi va deveni singurul candidat pentru funcţia de procuror-şef în cadrul Parchetului European.

13:41 Iohannis, despre candidatul USR PLUS: Eu o să îmi fac doar mie campanie

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că îşi face campanie doar propriei persoane şi fiecare are dreptul să candideze, răspunzând în acest fel unei întrebări legate de candidatul USR PLUS la prezidenţiale.



"PNL îşi menţine decizia că eu voi fi candidatul lor şi vom colabora eficient în campanie. Cu siguranţă vom avea acţiuni comune, vom avea abordare de campanie, aşa cum se cuvine şi se aşteaptă românii", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.



Întrebat de decizia USR PLUS de a merge în campanie cun un candidat propriu, Iohannis a spus: "O competiţie. Să nu se aştepte cineva să am opinii despre contracandidaţii mei. E dreptul lor constituţional. Fiecare va trebuie să îşi facă campania proprie. Eu o să îmi fac doar mie campanie".



USR PLUS va anunţa în următoarea perioadă cine este prezidenţiabilul din partea alianţei, acesta urmând să fie nominalizat dintre cei doi lideri Dan Barna sau Dacian Cioloş.

13:40 Iohannis, despre şansele lui Kovesi la şefia Parchetului European: Sunt bune, dar garantat nu este





Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că Laura Codruţa Kovesi are "şanse bune" pentru a prelua conducerea Parchetului European, dar că funcţia nu este garantată, precizând că postul de procuror-şef european nu intră la negocierile pentru comisari şi vicepreşedinţi PE.



"Să vă spun ceva şi cu poziţia de procuror-şef european. Eu am susţinut-o din capul locului pe doamna Kovesi şi acest lucru i l-am spus şi doamnei Kovesi şi mai multor conducători relevanţi din politica europeană. Însă aceasă poziţie nu e una care intră în negocieri cu comisarii, vicepreşedinţii de la nivelul PE. E separat şi am speranţa că acest post se poate aloca doamnei Kovesi", a declarat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.



Preşedintele a mai spus că Laura Codruţa Kovesi are "şanse bune" pentru a prelua conducerea Parchetului European, dar "garantat nu este".



Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a scris, marţi, în contextul discuţiilor despre posibilitatea ca Laura Codruţa Kovesi să câştige postul de procuror-şef european, că se teme că rolul acesteia ar fi să blocheze României accesul la fondurile europene.



O decizie privind conducerea Parchetului European nu a fost luată încă, candidaţii rămaşi în cursă fiind Laura Codruţa Kovesi şi francezul Jean-François Bohnert.



Jean-François Bohnert, contracandidatul Laurei Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european, este favorit pentru şefia Parchetului Naţional Financiar din Franţa, corespondentul DNA, a relatat postul de televiziune TV5Monde.

13:36 Iohannis, despre legea pensiilor: Am vorbit cu premierul şi m-a asigurat că sunt bani





Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că înainte de promulga legea pensiilor a discutat cu premierul Viorica Dăncilă care l-a asigurat că a fost făcută o analiză şi există bani pentru majorările de pensii. De asemenea, el a recunoscut că pensiile actuale sunt mici şi că se impune o astfel de lege.



"După părerea mea, pensiile sunt prea mici. În consecinţă se impune o astfel de lege, nemaivorbind de corelări, inechităţi care au existat. Pe de altă parte, sigur s-a pus problema de unde se iau banii. În această chestiune am discutat cu doamna premier şi am întrebat-o direct şi clar – aveţi bani penru pensii? Doamna premier m-a asigurat că s-a făcut o analiză şi sunt bani de pesii, după care am promulgat legea", a declarat, miercuri, preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.



Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii.



Legea prevede o creştere a punctului de pensie care va intra în vigoare treptat, începând cu 1 septembrie 2019 şi încheind cu 1 septembrie 2021.



Astfel, valorile punctului de pensie sunt următoarele:

a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;

b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;

c) la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.

13:35 Iohannis, despre remaniere: Sper ca miniştrii de Interne şi Externe să fie schimbaţi

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că aşteaptă ca premierul Viorica Dăncilă să vină cu propunerile de remaniere, dar speră ca miniştrii de Interne şi de Externe, la care a făcut referire şi în trecut, să fie schimbaţi.

"Sunt foarte nemulţumit de cum acţionează PSD. Nu ascund acest lucru şi prefer să spun în public. Există chestiuni care ţin de funcţionearea statului unde şi dacă suntem politic pe poziţii foarte diferite, cu doamna premier trebuie să discutăm aceste lucruri", a spus Klaus Iohannis, întrebat de relaţia cu PSD, după ce partidul şi-a schimbat conducerea.



Întrebat de remaniere, preşedintele a spus: "Nu sunt dişus să negociez nimic cu PSD, dar este evident că fără mine nu se face nicio remaniere. Aştept să vină cu propunerile".



"Cu siguranţă sunt oportune şi sincer mă aştept ca cel puţin cei doi miniştri Interne şi Externe să fie schimbaţi", a completat preşedintele.



Klaus Iohannis a cerut şi în trecut demiterea lui Carmen Dan şi Teodor Meleşcanu pentru modul în care au fost organizate alegerile europarlamentare din data de 26 mai.

13:27 Iohannis: Am solicitat poziţii de vicepreşedinţi în Comisia Europeană din Europa de Est

Klaus Iohannis a declarat că în cadrul întâlnirilor de la Consiliul European nu au fost negociate protofoliile comisarilor europeni, însă membrii noi au solicitat compensarea absenţei unei persoane din Europa de Est la conducerea unei instituţii UE prin numirea în poziţii de vicepreşedinţi ai CE.

„Cei care întreabă aceste lucruri se vede că n-au înţeles nimic din ce s-a întîmplat acolo. Nu s-au negociat niciun fel de portofolii. S-a negociat o configuraţie pentru posturile de vârf, cponducerea CE, Consiliului European. A fost nevoie de o negociere pe un pachet un pic mai mare pentru a avea garanţia că în Parlament se va obţine o majoritate. Situaţia în PE şi în Consiliul European este puţin mai complicată dectâ în mandatele trecute. Dacă până acum două grupuri politice puteau să se înţeleagă şi să se constitue o majoritate, acest lucru nu mai este posibil. Este nevoie de 3 sau 4 grupuri politice pentru a asigura o majoritate stabilă. Acest lucru, cu faptul că sunt 28 de membri în Consiliu, care fiecare doresc să-şi spună părerea, a dus la discuţii şi negocieri extrem de complicate şi care s-au finalizat foarte bine prin consens. Nu s-au negociat interese naţionale pe poziţii de comisar. Mai mulţi dintre ţările mai noi membre am avut pretenţia ca absenţa unei persoane din Estul Europei în conducerea instituţiilor europene să fie compensată just prin poziţii de vicepreşedinte la CE, la momentul la care se va discuta componenţa acestei comisii", a declarat preşedintele Klaus Iohannis la Cotroceni, întrebat dacă au fost negociate portofoliile de comisari europeni la întâlnirile din Consiliul European.

Preşedintele Jean Claude Juncker intenţionează să audieze în următoarele zile cei doi candidaţi propuşi pentru preluarea mandatelor de comisari europeni lăsate libere de Corina Creţu şi Andrus Ansip, după ce aceştia au preluat mandate de eurodeputaţi.

13:24 Iohannis, despre funcţia de comisar european: Am aşteptarea să fiu informat despre cei nominalizaţi

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri, că a fost informat de către premierul Viorica Dăncilă asupra nominalizării unui comisat european interimar, precizând însă că aşteaptă în continuare să fie informat despre cei nominalizaţi pentru un mandat întreg.

„E bine să clarificăm un pic aceste chestiuni cu comisarul, cine numeşte. Doamna premier m-a informat că doreşte să nominalizeze o persoană pentru comisar interimar. Ceea s-a şi întâmplat. În continuare însă, după validare, România va trebuie să nominalizeze un comisar pentru un mandat întreg. Desemnarea şi obţinerea pentru un portofoliu corespunzător aparţine în integralitate Guvernului. Evident că am aşteptarea legitimă şi să fiu informat în timp util despre persoana sau persoanele care vor fi nominalizate. Da, am solicitat acest lucru, însă nu a venit cu nicio propunere", a declarat Klaus Iohannis, întrebat fiind dacă a vorbit cu premierul Viorica Dăncilă pe acest subiect.

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus la începutul lunii iunie să nu se efectueze înlocuirea comisarilor, a căror muncă ar fi urmat să fie preluată timp de patru luni de ceilalţi comisari europeni, având în vedere că mandatul Comisiei conduse de Juncker se va termina în data de 1 noiembrie. „Niciun cetăţean nu ar înţelege de ce şefii Guvernelor insistă încă să înlocuiască comisarii”, a insistat Juncker.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a propus Comisiei Europene să îl numească pe Ioan Mircea Pascu în funcţia de comisar interimar, după demisia Corinei Creţu.

13:15 Iohannis, despre Secţie: Guvernul să vină cu o iniţiativă legislativă pentru a corecta anomalia



Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, ca Guvernul să vină cu o iniţiativă legislativă pentru a corecta "anomalia" care este Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), precum şi alte neregularităţi din domeniu, urmând ca dezbaterea să aibă loc în Parlament.

"Toată lumea a înţeles foarte bine că această secţie e o anomalie. Guvernul să vină urgent cu o iniţiativă legislativă care corectează această anomalie. Sigur, dezbaterea e în Parlament, dar iniţiativa trebuie elaborată în Guvern", a declarat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Şeful statului a solicitat astfel Guvernului să iniţieze cu celeritate un proiect de lege care să conţină măsurile necesare pentru "reaşezarea legislaţiei în concordanţă cu statul de drept, cu voinţa populară şi în acord cu organismele europene".

ŢAcestui demers trebuie să i se alieze şi CSM cu asumarea de garant al justiţiei", a completat Iohannis.

Ministerul Justiţiei a publicat, marţi, cele două rapoarte GRECO la adresa României.

Grupul Statelor contra Corupţiei (GRECO) a transmis că România a înregistrat progrese insuficiente în combaterea corupţiei exprimând preocupare privind reformele din sistemul judiciar, în special asupra refuzului Bucureştiului de a desfiinţa Secţia specială de investigare a magistraţilor.

13:00 Preşedintele Klaus Iohannis de declarat miercuri că Executivul PSD ALDE a primit un nou cartonaş roşu din partea forurilor europene, legat de justiţie, prin rapoartele GRECO,, şi spune că în ciuda recomandărilor, Guvernul continuă să emită ordonanţe în domenii importante.

"Guvenrul PSD ALDE a primit un nou cartonaş roşu, de această dată de la mecanismul anticoruptie al Consiliului Europei. Concluziile celor două raporarte GRECO, adoptate în 21 iunie şi publicate ieri cu o întârziere semnificativă de căre Guvern, arată încă o dată multiplele prejudicii aduce de PSD ALDE prin modificarea legilor justiţiei. Mesajul transmis de cetăţeni în urma votului dat la referendum se regăseşte pe deplin în aceste concluzii. Este extrem de îngrijorător că din cauza propriilor interese, România continuă să se afle în atenţia organinismelor europene", a spus Klaus Iohannis.

Preşedintele spune că sunt multe probleme departe de a fi rezolvate, inclusiv numirile în parchete.

"Consultările publice continuă să fie practici ignorate, constanta în activitatea guvernului este adoptarea de OUG în domenii importante. Asta constată GRECO. Aspecte precum cele care ţin de pensionarea magistratilor, existenţa sectiei speciale, posibilitatea infirmării documentelor de şefii ierarhici superiori, sunt chestiuni departe de a fi rezovate. Acţiunile autorităţilor sunt în deplină contradicţie cu recomandările organismului european. Procedura de numire în parchete presupune un proces netransparent în care CSM are un rol pur decorativ, Guvernarea PSD ALDE are mult alte restanţe", a mai spus Iohannis.