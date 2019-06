„Salut iniţiativa continuării cooperării, deja devenite tradiţie, dintre Academia Naţională de Informaţii «Mihai Viteazul» şi Universitatea Harvard, din Statele Unite ale Americii, la deschiderea lucrărilor celei de-a VI-a Ediţii a programului de formare «Security in the Black Sea Region. Shared challenges, sustainable future», organizat sub înaltul patronaj al Administraţiei Prezidenţiale. Constat că această manifestare îşi conturează un profil din ce în ce mai bine definit pe palierul think-tank-urilor de referinţă în zona iniţiativelor academice privind securitatea regională şi globală”, a transmis Klaus Iohannis, prin intermediul consilierului de stat Constantin Ionescu, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele consideră că securitatea în regiunea Mării Negre reprezintă o importanţă deosebită pentru securitatea euroatlantică, adăugând că regiunea a dobândit o greutate aparte în ecuaţia de securitate la nivelul internaţional.

„Pentru România, ca stat aliat, şi pentru NATO în ansamblul său, securitatea în regiunea Mării Negre prezintă o importanţă deosebită pentru securitatea euroatlantică. Mai mult, consider că tema programului din acest an - «The New Great Game – Connecting the Black Sea and the Balkans» - este inspirată şi de actualitate. Avem nevoie, în continuare, de o abordare pe mai multe niveluri pentru consolidarea relaţiilor şi a cooperării transfrontaliere dintre statele din regiunea Balcanilor şi a Mării Negre, precum şi – în mod prioritar – a legăturii transatlantice. Regiunea noastră - frontieră a Organizaţiei Tratatului Nord-Atlantic şi a Uniunii Europene şi un spaţiu de intersectare a unor civilizaţii, culturi şi interese diferite şi diverse - a dobândit o greutate aparte în ecuaţia de securitate la nivel internaţional, fiind marcată, de-a lungul timpului, dar mai ales în ultimii ani, de provocări multiple şi tot mai complexe”, arată şeful statului în mesaj.

Preşedintle Iohannis mai spune că zona Mării Negre este un spaţiu al tensiunilor, amintind de războiul hibrid din Ucraina.

„Zona Mării Negre este un spaţiu al tensiunilor, al presiunilor, al riscurilor şi ameninţărilor, precum războiul hibrid din Ucraina, asertivitatea Rusiei, terorismul internaţional, conflictele îngheţate, criza migraţiei, agresiunile cibernetice şi comunicaţionale. Dorim şi este necesar ca regiunea Mării Negre şi regiunea Balcanilor să rămână un spaţiu stabil şi predictibil. În viziunea mea, răspunsul nostru la provocările specifice zonei poate fi sintetizat pe două mari direcţii: coeziune (în cel mai larg sens) şi adaptare (la noile realităţi ale mediului de securitate)”, arată şeful statului.

Pilonii de bază ai politicii externe şi de securitate a României sunt consolidarea profilului ţării în NATO şi UE şi parteneriatul strategic cu SUA, a mai adăugat preşedintele.

„Consolidarea profilului ţării noastre în NATO şi în Uniunea Europeană, precum şi a parteneriatului strategic cu SUA constituie pilonii de bază ai politicii externe şi de securitate a ţării noastre. În acelaşi timp, România acţionează pentru asumarea unui rol activ şi constructiv în regiunea Mării Negre. Astfel, în calitate sa de furnizor regional de securitate, România consideră o prioritate strategică asigurarea stabilităţii regionale. Din această perspectivă, este necesară intensificarea colaborării regionale, bazată pe respectarea strictă a normelor dreptului internaţional, prin dialog politic şi soluţionare pe cale paşnică a divergenţelor.”, mai precizează sursa citată.

Transformarea regiunii se paote face cu investiţii majore în educaţie, mai este de părere şeful statului.

„De asemenea, consider că transformarea acestei regiuni nu va putea fi înfăptuită fără investiţii majore în educaţie, privită ca un proces cuprinzător de conştientizare, adaptare şi creştere a rezilienţei la toate nivelurile. Cred cu fermitate că asigurarea unui nivel adecvat de cultură de securitate reprezintă cheia gestionării noilor realităţi şi trebuie să constituie o preocupare majoră a tuturor actorilor implicaţi, de la mediul guvernamental, la simplii cetăţeni”, conchide preşedintele Iohannis.

Foto: Hepta