„Am început să reevaluez ideea unui referendum, fiindcă doar aşa românii pot arăta că nu mai sunt de acord cu felul în care PSD strică legile justiţiei, îşi bate joc de ţară şi de români”, a spus,

la Gala Premiilor TNL „Mircea Ionescu Quintus”, Klaus Iohannis.

Iohannis a spus că a invitat deja, pentru începutul săptămânii viitoare, mulţi români interesaţi cu care va avea consultări pe tema referendumului, deoarece îşi doreşte un referendum bine organizat şi bine gândit, în parteneriat cu societatea civilă, cu partidele de bună credinţă şi împreună cu românii.

„Avem acum posibilitatea să arătăm că aşa nu mai merge, avem alegeri europarlamentare (...). Pentru a da românilor votul înapoi, am început să reevaluez ideea unui referendum”, a spus Iohannis.

Preşedintele: Problema se numeşte PSD. De-asta am ajuns să căutăm garanţii ale democraţiei



Preşedintele a lansat un nou atac la PSD, pe care îl acuză că pune baza democraţiei în pericol. Şeful statului a susţinut că liderii social-democraţi pun interesele lor mai presus de cele ale partidului şi că guvernarea social-democraţilor a eşuat.



„Are nevoie România de un garant al democraţiei? Cred că da. Dar de ce are nevoie România de un garant al democraţiei. Avem o constituţie, o clasă politică, o justiţie independenţa, avem foarte, foarte mulţi români care se bucură că acum trăim în democraţie, îşi doresc să rămână aşa şi să mergem mai departe. Avem nevoie de un demers de garabtare a democraţiei. (...) Avem o constituţie care reglementează mersul lucrurilor în România. Această constituţie porneşte de la premisă că cei aleşi să conducă statul, instituţiile, partidele. Sunt bine intenţionaţi, oameni de bună credinţa care vor să se implice pentru rezolvarea problemelor României? Dacă este aşa lucrurile funcţionează bine, dar dacă nu este aşa atunci însăşi bază democraţiei este în pericol. Dacă ajung oameni în conducerea unor mari partide care pun interesul personal deasupra interesului partidului. Dacă acel partid ajunge la guvernare şi pune interesul propriu şi interesul liderului partidului deasupra interesului României? Dacă acel partid şi acel Guvern încep să strice temeliile statului, încep să modifice legile justiţiei pentru a-şi albi propriile dosare. Atunci dragii mei suntem în situaţia în care suntem acum şi problemă se numeşte PSD. De-asta am ajuns să căutăm garanţii ale democraţiei şi bine facem. Noi garantăm România”, a declarat Klaus Iohannis, la Sinaia.



Şeful statului a susţinut că ”trebuie redată vocea românilor”.



„Eu cred că lucrul care trebuie făcut acum este să le dăm vocea înapoi românilor. Regulă de bază a democratiei este să se organizeze alegeri, dar asta înseamnă că cel ales să o conducă este de bună credinţa, conduce ţara pentru binele ţării şi a cetăţenilor ei, nu pentru propriul interes, iar atunci când constatăm că lucrurile nu stau deloc aşa, atunci cetăţeanul de rând trebuie să primească un instrument prin care îşi exprimă dezaprobarea. Acel instrument este tot un vot. Nimeni nu doreşte să folosească metode nedemocratice pentru a sancţiona un comportament nedemocratic al PSD-ului. Guvernarea pesedista şi nu vorbesc de acest ultim guvern, pe care l-am clasificat că şi un accident al democraţiei, vorbim despre întreagă guvernare pesedista. Întreagă guvernare pesedista a eşuat. De la revoluţie încoace PSD a fost la guvernare. Din cauza PSD România nu s-a dezvoltat mai mult şi mai bine. Între timp românii şi-au dat seamă că aşa nu mai merge. Avem acum posibilitatea să arătăm că aşa nu mai merge. Avem alegeri europarlamentare, avem o echipă foarte bună la PNL”, a adăugat Klaus Iohannis.



Preşedintele Klaus Iohannis a primit, sâmbătă, premiul „Grantul democraţiei”, la Gala Tineretului Naţional Liberal, care a avut loc la Sinaia.



„Am fost mişcat când am aflat că doriţi să îmi acordaţi un premiu care se numeşte garant al democraţiei şi evident mi-am pus la modul cel mai serios întrebarea dacă merit un premiu cu această denumire. Sunt eu un garant al democraţiei în România? Sunt”, a conchis Iohannis.