Printre cei afectaţi de tăierea pensiilor speciale se numără şi foştii preşedinţi ai României, dar şi judecătorii CCR şi membrii Curţii de Conturi.



Pensia fostului preşedinte Ion Iliescu a fost de 3.916 lei în fiecare lună, dar aceasta a crescut, cu 5,3%, de la 1 aprilie 2018, apoi cu majorarea punctului de pensie, de la 1.000 de lei, de la 1 iulie 2018.



Iliescu a primit pensie deoarece a muncit înainte de 1989, dar mai primeşte şi pensia specială pentru un mandat de deputat şi trei mandate de senator, de cel puţin 4.600 lei.



De fapt, cea mai mare contribuţie la venitul lunar o reprezintă indemnizaţia de fost preşedinte care este 75% din salariul preşedintelui în funcţie, 8.367 lei. În total, Iliescu câştigă 18.000 lei pe lună, scrie capital.ro.



Iliescu primeşte o nouă lovitură, după desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române, pe care îl conducea. Fostul preşedinte a declarat, la sfârşitul anului trecut, că măsura este o „porcărie curată”, că este surprins de decizie şi nu înţelege motivaţa demersului Guvernului.



Iliescu este judecat pentru săvârşirea de crime împotriva umanităţii la Revoluţia din 1989. "Nu am auzit de asa ceva. Asta e o porcarie curata. Adica Institutul Revolutiei Romane, renuntam la Revolutia Romana, la studierea ei... Nu inteleg, nu stiu, nu am aflat inca aceasta stire. Mi se pare o porcarie indamisibila. Ca sunt oameni care n-au trait Revolutia si nu-nteleg si-i intereseaza, asta e alta treaba, dar a fost un moment istoric remarcabil care-a marcat intreaga transformare pe care a cunoscut-o tara in ultimii 30 de ani de zile.



Cum sa renunti la asa ceva? Unde in lume se intampla asa ceva? N-am aflat inca aceasta stire, ma surprinde si nu-nteleg motivatia ei", a afirmat, intr-o declaratie pentru Mediafax, Ion Iliescu.