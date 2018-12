SĂ APĂRĂM ce am câştigat atunci şi SĂ CORECTĂM ce am făcut greşit. Ion Iliescu, mesaj la 29 de ani de la REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989

”Trebuie să apărăm ceea ce am câştigat în decembrie 1989 şi în acelaşi timp, să corectăm ceea ce am făcut greşit, de atunci până acum,” transmite Ion Iliescu la aniversarea a 29 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989. Cel care a preluat puterea pe 22 decembrie 1989, după fuga lui Nicolae Ceauşescu, este convins că România s-a schimbat enorm - în bine, dar şi în rău - însă am reuşit să îndeplinim punct cu punct Programul Revoluţiei.