„Noi, la momentul respectiv, am prezentat situaţia şi către ministru, am scris, de mai multe ori. S-au cerut informări legate de paşii procedurali parcurşi, la acel moment, pentru recuperarea creanţei. După cum am menţionat şi anterior, nu există un titlu de creanţă. Hotărârea instanţei nu reprezintă un titlu de creanţă pentru ANAF. Mai mult decât atât, nu ANAF era organul care trebuia să recupereze această sumă, în acest stadiu procedural”, a declarat Ionuţ Mişa la Antena 3.

Lipsa de autoritate a Fiscului în această procedură a fost certificată, ulterior, atât de Oficiul Naţional de Cadastru, cât şi de Ministerul Justiţiei, potrivit fostului preşedinte al ANAF.

„S-a făcut o corespondenţă şi cu Ministerul Justiţiei. Inclusiv Ministerul Justiţiei a certificat că ANAF nu poate întreprinde nicio măsură în acest stadiu. Aspectul a rămas să fie analizat la nivelul Ministerului de Finanţe. Direcţia Juridică din Ministerul de Finanţe ştiu că a făcut mai multe informări către ministru. I-au prezentat de fiecare dată care este situaţia şi care sunt paşii care ar trebui să fie urmaţi. În acest moment, din punct de vedere legal şi procedural, ANAF nu poate întreprinde altă măsură decât măsurile deja întreprinse”, a detaliat Mişa.

În plus, fostul preşedinte al ANAF a reamintit că, la solicitarea ministrului Finanţelor Publice, Fiscul a trimis o solicitare Oficiului de Cadastru pentru înregistrarea în Cartea Funciară, ca demers, iar acesta din urmă a refuzat înregistrarea, pentru că ANAF nu avea calitatea să facă acest demers şi nu avea un titlu în baza căruia să solicite înregistrarea.

„Întotdeauna, această înscriere sau o recuperare de creanţe se face în baza unui titlu de creanţe”, a adăugat Mişa.

Întrebat dacă preşedintele Iohannis s-a interesat vreodată de suma pe care ar datora-o statului, Ionuţ Mişa a răspuns: "Nu am avut nicio discuţie cu preşedinte pe acest subiect. Singurele discuţii au fost cele purtate la CSAT. Niciodată nu am avut vreo altă discuţie cu dânsul, pe niciun alt subiect şi nici pe acest subiect. (...) Nu a solicitat vreo informaţie. Cel puţin, din ce ştiu eu, la cabinetul preşedintelului ANAF sau la mine personal, nu a ajuns vreo solicitare din partea dânsului pentru a primi informaţii pe acest subiect. Nici oficial, nici neoficial”, a explicat Mişa.

Mişa a fost ministru al Finanţelor Publice între finele lunii iunie 2017 şi mijlocul lunii ianuarie 2018.

În ceea ce priveşte veniturile din meditaţii ale preşedintelui Iohannis, fostul preşedinte al Fiscului a precizat că a avut mai multe solicitări din partea media, făcute pe Legea 554. „Aceste informaţii intră la secretul fiscal şi, la momentul respectiv, s-a răspuns în tocmai, menţionându-se că informaţia reprezintă secret fiscal şi nu poate fi comunicată”, a spus Ionuţ Mişa.

Ionuţ Mişa şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovoci, s-au contrazis public, în vara lui 2018, pe tema banilor care trebuiau recuperaţi pe casa din Sibiu care a aparţinut familiei Iohannis. Iniţial, Eugen Teodorovici a anunţat că suma cumulată care ar urma să fie obţinută de la cei trei chiriaşi ai imobilului din Sibiu, care a aparţinut şefului statului, este de peste două milioane de lei şi că a cerut ANAF-ului să dovedească dacă a cerut către Cartea Funciară ca imobilul să intre în administrarea statului. Şeful ANAF Ionuţ Mişa a replicat atunci, spunând că nu a primit de la minister niciun titlu în baza căruia să facă executarea.

