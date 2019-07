Propunerea pentru funcţia de guvernator al BNR şi preşedinte al Consiliului de Administraţie este Mugur Isărescu, validat, marţi, în comisiile reunite de buget-finanţe ale Parlamentului, cu unanimitate de voturi.

Mugur Isărescu a fost votat de 329 de parlamentari din totalul de cei 344 de aleşi prezenţi la plen. Votul a fost unul secret, cu buletine.

Florin Georgescu este propunerea pentru funcţiile de prim-viceguvernator al BNR şi vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie.

Comisiile de buget-finanţe i-au mai validat pe Leonardo Badea şi Eugen Nicolăescu pentru a fi membru ai Consiliului de Administraţie şi respectiv viceguvernator al BNR.

Pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al BNR, Parlamentul a aprobat următoarea componenţă:

- Csaba Balint

- Gheorghe Gherghina

- Cristian Popa

- Dan-Radu Ruşanu

- Virgiliu-Jorj Stoenescu

Astfel, componenţa Consiliului fiscal, validată în Comisiile de buget ale Parlamentului şi de către plenul reunit al Legislativului este următoarea:

„- George Georgescu - la propunerea Academiei Române

- Bogdan-Octavian Cozmâncă - la propunerea BNR

- Georgiana Camelia Creţan - susţinut de Academia de Studii Economice

- Daniel Dăianu - propus de Institutul Bancar Român

- Bogdan Sebastian Căpraru - susţinut de Asociaţia Română a Băncilor”.

Consiliul fiscal urmează să îşi aleagă, de asemenea, conducerea.

Plen reunit a validat-o, miercuri, şi pe Monica Gubernat în funcţia de preşedinte al CNA.

Isărescu: Noul CA al BNR îmbină tinereţea cu experienţa, noul mandat este aderarea la euro

Noul Consiliu de Administraţie al BNR îmbină tinereţea cu experienţa şi va depune toate eforturile pentru îndeplinirea mandatului încredinţat, programul de aderare la zona euro, a declarat miercuri Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

„Mandatul nostru este stabilit de către legile bancare, de legea BNR, dar aş adăuga, aşa cum am spus şi ieri în cadrul comisiilor de specialitate, că avem şi un mandat nou hotărât prin programul de aderare la zona euro, la care BNR, împreună cu guvernul, cu reprezentanţii partidelor politice şi cu Academia Română, cu sprijinul preşedinţiei a lucrat. Acest mandat nou este pregătirea aderării României, a intrării României în zona euro. Avem un mandat aş spune ambiţios, cu multe provocări, dar repet ne vom depune întreaga capacitate pentru a îl duce la bună îndeplinire. Acum daţi-mi voie să vă spun câteva vorbe despre fostul consiliu. El şi-a îndeplinit mandatul încredinţat în urmă cu 5 ani de zile, am avut onoarea să prezidez acest consiliu şi l-aş caracteriza cu câteva cuvinte: un consiliu de profesionişti, un consiliu de patrioţi şi un consiliu de oameni pragmatici care au răspuns în mod concret la diversele provocări în faţa cărora am fost noi cei din BNR expuşi”, a spus Isărescu.