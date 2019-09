Florin Tudoran, subofiţer jandarm din Ploieşti, a povestit totul pe Facebook.

Omul legii s-a dus împreună cu alţi patru colegi pe o stradă unde a fost văzut un şarpe.

„Ne-am deplasat la faţa locului, unde am găsit cetăţeanul care a făcut apelul. Acesta împingea un căruţ cu diverse obiecte şi în timp ce se deplasa către piaţa centrală, a văzut un şarpe de peste

1m lungime, care traversa strada. Când a ajuns şarpele pe partea pe care se deplasa dumnealui, a reuşit să pună roata căruţului pe corpul şarpelui imobilizându-l şi a apelat 112. Aşa am găsit noi şarpele. Prins sub roata căruţului acelui om”, a scris Tudoran.

Potrivit acestuia, era un şarpe de casă total inofensiv pe care jandarmii au decis să-l ducă într-o zonă îndepărtată, unde să poată fi eliberat în siguranţă.

„Aşa că ne-am deplasat spre Gara de Nord a Ploieştiului, prin apropierea căreia trece râul Dâmbu, malurile acestuia în acea zonă fiind acoperite de vegetaţie abundentă. Am eliberat şarpele în mediul lui natural, lăsându-i dreptul la viaţă”, scrie jandarmul.

Apoi, Florin Tudoran a mers să se spele pe mâini, la poarta Uzinei 24 Ianuarie. Agentul de pază de aici i-a spus că în zona în care a eliberat şarpele zace o persoană fără adăpost de mai multe zile.

„Omul arăta jalnic. Am încercat să comunic cu el, să-i văd reacţia. A reacţionat extrem de slab. M-am întrebat dacă e beat. O privire în jur, m-a lămurit imediat. Era bolnav, într-o stare destul de gravă. În jurul lui, nu era nici un pet gol de bere sau recipient care ar fi conţinut alcool. Colegii mei au înţeles imediat situaţia şi în timp ce eu vorbeam cu cetăţeanul căzut, ei au anunţat serviciul de ambulanţă……Am simţit o mare uşurare când l-am văzut în ambulanţă. Dacă aş fi omorât şarpele, omul acesta ar fi murit. Era salvat. Salvat de un şarpe”, încheie povestea Florin Tudoran.

Omul, în vârstă de 55 de ani, este internat în Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, pe secţia ATI.