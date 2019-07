„Cum (nu) a implementat Olanda recomandarile GRECO: judecatorii pot fi in continuare si parlamentari. Voi prezenta de azi gradul de implementare a recomandarilor GRECO in diferite state ce sunt si membre UE, incepand cu Olanda. Exercitiul este unul extrem de util pentru a intelege cat de diverse sunt sistemele de justitie ale statelor europene. De asemenea, exercitiul este absolut necesar pentru cei ce vor sa inteleaga mai in profunzime, dincolo de slogane, ce inseamna in esenta si in concret un stat de drept si ca acesta nu poate si nu va putea fi niciodata incorsetat in sabloane rigide”, relatează judecătorul Dana Gîrbovan, pe Facebook.

Preşedintele UNJR nai arată că specific sistemului de justiţie olandez este faptul ca acesta cuprinde foarte putine interdicţii, magistraţii fiind încurajaţi să se implice în societate, pentru „a evita să se se izoleze într-un turn de fildeş”.

„Aceasta conceptie si filozofie privind rolul justitiei in societate a avut ca si consecinta existenta unor norme/practici ce aparent si teoretic sunt pur si simplu incompatibile cu statul de drept si separatia puterilor in stat. Cu toate acestea - sau poate tocmai de aceea - judecatorii se bucura in mod traditional de un inalt grad de incredere din partea cetatenilor din Olanda. Ma voi referi in cele de mai jos la al doilea raport GRECO de conformitate ce evalueaza masurile luate de autoritatile olandeze pentru implementarea recomandarilor formulate in raportul de evaluare aferent rundei a patra, ce are ca tema "Prevenirea coruptiei cu privire la membrii Parlamentului, judecatori si procurori”, mai scrie Gîrbovan.

Potrivit sursei citate evaluarea în ceea ce priveşte Olanda a fost adoptată de GRECO la 21 iunie 2013 şi a fost publicată pe 18 iulie 2013.

„Recomandarile GRECO in privinta Olandei privesc atat parlamentarii, cat si judecatorii si procurorii, insa ma voi rezuma doar la recomandarea privind judecatorii, respectiv introducerea prin lege a incompatibilitatii dintre calitatea de judecator si cea de membru al Parlamentului. GRECO reaminteste ca Olanda nu a implementat aceasta recomandare de la data adoptarii raportului interimar de conformitate. (...) Dupa cum rezulta din raportul GRECO, sistemul judiciar din Olanda se opune - cel putin in parte - implementarii incompatibilitatii dintre functia de judecator si cea de parlamentar, astfel ca si-au facut un grup de lucru pentru a analiza recomandarea si gasi un consens larg in interiorul sistemului de justitie”, mai scrie preşedintele UNJR.

„Iată deci ca nu pozitia de forta, nici amenintarea, nici santajului si, cu atat mai putin, aplicarea automata intempestiva nu sunt cai de urmat atunci cand se pune problema implementarii unor recomandari. (...) Reactiile prin care se solicita agresiv implementarea imediata si fara discutie a recomandarilor GRECO nu fac decat se demonstreze, o data in plus, ca destui din Romania sunt inca sclavii formelor fara fond. Se vorbeste mult, tare si fara substanta, sloganele luand locul analizelor bazate pe argumente, date certe, fapte”, mai precizează Gîrbovan.

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a comunicat oficial către GRECO faptul că Guvernul a autorizat publicarea celor două rapoarte privind ţara noastră şi a fost stabilită ziua de 9 iulie, ora 11:00. Cele două vor fi publicate atât pe site-ul Ministerului, cât şi pe cel al GRECO.