Şeful Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Vest, Sorin Susanu, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că, în urma verificărilor care au vizat situaţia tramvaielor din oraş, Societatea de Transport Public Timişoara a primit o amendă de 15.000 de lei, din cauza neregulilor descoperite în tramvaiele vechi, fabricate în anii '60.

De asemenea, inspectorii au constatat că cele peste 25 de tramvaie vechi din parcul societăţii nu sunt omologate.

„Pentru neregulile descoperite deja în tramvaiele vechi s-a aplicat o sancţiune de 15.000 de lei, pentru scaune deteriorate, elemente ruginite care pot pune în pericol clienţii, lipsă de informări. Am solicitat în continuare să ni se pună la dispoziţie acele acte necesare pentru legalitatea funcţionării. Tramvaiele vechi nu au niciun fel de omologare pentru a putea funcţiona. Se dovedeşte că ne-au minţit în adrese oficiale, spunând că au autorizaţie pentru întreţinere căi rulante şi reparaţii tramvaie, lucru care nu este adevărat, nu deţin astfel de autorizaţii, nu efectuează legal intervenţii şi reparaţii la tramvaie, iar pentru căile de rulare, cât şi ceea ce înseamnă linia aeriană de alimentaţie cu curent, nu deţin formele legale. Astăzi, nu mai discutăm doar despre tramvaiele vechi, ci despre tot ce înseamnă transport public cu tramvaiele", a afirmat Sorin Susanu.

Şeful Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Vest a mai precizat că, marţi, la sediul Prefecturii Timiş, a avut loc o şedinţă în cadrul căreia s-a discutat despre tramvaiele care circulă pe străzile Timişoarei. În cazul în care reprezentanţii societăţii nu vor prezenta toate documentele solicitate, Sorin Susanu a precizat că există posibilitatea suspendării activităţii de transport public cu tramvaiul.

„Reprezentanţii Autorităţii Feroviare Române, cei care emit aceste autorizaţii, au spus în mod foarte clar că ele nu există. Situaţia este mai mult decât delicată. După ce vom avea toate răspunsurile oficiale, inclusiv de la Autoritatea Feroviară Română, singurele măsuri care se vor putea aplica sunt cele de suspendare a activităţii. Ei ar fi trebuit să funcţioneze legal, pun în pericol sănătatea călătorilor. Acea omologare ne spune dacă tramvaiele circulă în condiţii optime sau nu, iar acea omologare nu există, că altfel ne-ar pune-o la dispoziţie. Orice serviciu care este oferit consumatorilor şi care pune în pericol securitatea şi integritatea consumatorilor trebuie să fie oprit de îndată", a declarat Sorin Susanu.

Pe de altă parte, reprezentanţii Societăţii de Transport Public Timişoara au afirmat că autorizaţia în cazul tramvaielor vechi a expirat în luna aprilie. În acest moment, documentele în vederea obţinerii autorizaţiei au fost depuse la Autoritatea Feroviară Română, iar societatea aşteaptă un răspuns.

„Autorizaţia a expirat în luna aprilie a acestui an, trebuia să depunem documentaţia, nu am depus-o la timp. Între timp am depus actele şi aşteptăm un răspuns. Tehnic, tramvaiele noastre corespund, chiar şi cele fabricate în Germania (n.r. vechi). Sunt unele diferenţe în ceea ce priveşte confortul, dar tehnic ele pot fi scoase pe traseu. În câteva zile vom obţine autorizaţia", a informat Societatea de Transport Public Timişoara.