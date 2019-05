Dragnea a fost huiduit de un grup de persoane, iar jurnaliştii au filmat momentul. Printre aceştia se numărau şi Bogdan Groşereanu, scrie gds.ro.



Acesta susţine că două persoane din „cohorta” lui Dragnea l-au agresat şi i-au zis „Marş de aici!”.



Unul dintre agresori ar fi chiar şeful secţiei de drumuri judeţene din Gorj, iar al doilea l-a lovit cu cotul pe jurnalist.



„I-am spus că sunt jurnalist şi că îmi fac meseria. Mi-a băgat cotul în stomac şi mi-a spus să plec acasă”, a povestit Groşereanu.



A fost o manifestare în cadrul unui şantier. Cinci persoane au scandat. Eu am intervenit civilizat. Cei cinci se manifestau vulgar în incinta unui şantier. Când am pus mâna pe jurnalistul de la Gazeta de Sud a fost pentru că au existat câteva replici neprincipiale. Am intervenit în mod civilizat”, a declarat Ion Tudor, şeful secţiei de drumuri din Gorj, potrivit sursei citate.

foto: Facebook / USR Dolj