"Am discutat aceste chestiuni (defrişările ilegale - n.r.). Am cerut chiar date foarte concrete. Pot să vă spun că personal îmi doresc să mă implic foarte mult pentru că aceste tăieri ilegale trebuie stopate. (...) Am discutat astăzi mai mult de o oră împreună cu ministrul Mediului şi cu premierul. Este nevoie de politici solide, măsuri ferme, la nivel de Minister care să repună Garda de Mediu în funcţiune pentru a preveni aceste defrişări ilegale. Datele sunt de speriat. Se taie ilegal o cantitate de lemn egală cu cea care se taie legal. Ministrul Mediului a venit cu câteva propuneri care pot fi transformate în legislaţie. Alte propuneri care, prin ordin al ministrului, pot îmbunătăţi deja în termen scurt situaţia", a afirmat, joi seară, preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Totodată, Iohannis a spus că hotărârea din cadrul CSAT privind tăierile ilegale de păduri nu au fost aplicate de guvernarea PSD.

"Aceste soluţii se pun în practică de Guvern, nu de CSAT. CSAT a discutat această chestiuni, am avut o hotărâre cadru, însă aceste chestiuni nu s-au pus în practică fiindcă PSD în realitate nu a dorit. PSD a făcut tot ce a putut ca să apere cealaltă parte. Ministerul Mediului trebuie să vină acum cu măsuri în sprijinul şi a bugetului naţional. Dacă se defrişează ilegal jumătate din masa lemnoasă care se taie într-un an în România, această masă lemnoasă nu aduce niciun beneficiu la buget", a afirmat Klaus Iohannis.

Acesta a reclamat că PSD a folosit informaţii false privind asocierea sa alături de "unii care defrişează".

"Au existat, şi acum pot s-o spun fără probleme pentru că nu mai suntem în campanie electorală, o întreagă politică PSD de denigrare a subsemnatului, folosind informaţii numite fake news, cum că eu aş fi prietenul unora care defrişează şi că aş fi împotriva pădurilor. Nu. Eu sunt, cam de când mă ştiu, un adept al protejării pădurilor şi al unui mediu curat. Nu am de gând să mă schimb de dragul PSD sau al altora. Mă preocupă, mă implic mai departe şi sunt foarte încrezător în felul în care Guvernul vrea să abordeze aceste chestiuni. (Mă voi implica - n.r.) ca şi până acum, discutând şi căutând împreună cele mai bune măsuri", a declarat preşedintele.

Premierul Ludovic Orban a declarat că joi dimineaţa a analizat împreună cu Klaus Iohannis activitatea Ministerului Muncii, a Mediului şi a Ministerul Tineretului şi Sportului. Şeful Executivului susţine că e normal să existe dialog permanent între Guvern şi Preşedinţie.