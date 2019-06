„Noi am avut între 5 şi 6%, în funcţie de mobilizare suntem de ani de zile. Nu am avut intenţia niciodată să jignesc pe nimeni şi dacă cineva s-a simţit jignit îmi cer scuze. Eu am vorbit de instituţiile statului care trebuiau să intervină şi nu să lase aceste imagini în lume”, a afirmat Kelemen Hunor, marţi seară, la Digi 24.

Acesta a adăugat că este necesar să existe o discuţie onestă cu privire la relaţiile româno-maghiare.

„Poate la un moment dat discutăm sincer despre relaţiile româno-maghiare. Depinde de unde te uiţi. Dinspre majoritate se spune că nu sunt probleme. E corect că UMF nu respectă legea de 10 ani. Eu asta încerc să fac în politică – să rezolv. Când nu pot să rezolv ce să fac? Mai cuat şi parteneri internaţionali. E vorba de statul de drept. Statul de drept înseamnă mai multe aspecte. De aceea noi când am rupt relaţia cu coaliţia din această cauză s-a întâmplat. (...) Noi am spus că dacă se inaugurează o construcţie ilegală atunci se poate găsi o soluţie corectă mult mai greu. Un lucru inaugurat cu preoţi e mult mai greu să restabiliţi ordinea”, a completat preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a mai spus că în nu UDMR a împins în campanie problema din Valea Uzului, pentru că Uniunea a semnalat situaţia încă din luna aprilie.

„Nu ne serveşte deloc (scandalul – n.r.). În momentul în care acolo s-a făcut o ilegalitate noi am semnalat încă din aprilie şi am cerut rezolvarea de la Guvern. Am primit un răspuns că e ilegală construirea. Nu noi am construit ilegal acolo. Nu noi am intrat în cimitir, nu noi am profanat morminte. Deci să spui că UDMR e deplasat. Am vorbit cu Tăriceanu, Dragnea, doamna Dăncilă, ministrul de Interne, atunci în aprilie, după aia cu colegii mei. Am făcut public. Am spus că am trimis scrisoare. Am făcut public fiecare pas, înainte de campania electorală. Am ajuns la punctul în care am suspendat protocolul de colaborare parlamentară”, a explicat Kelemen.

„Soluţia propusă de noi era restabiliţi ordinea. Cine să intervină acolo, primarii, biserica? Dacă vreţi să cinstiţi memoria eroilor români se poate extinde cimitirul, se poate deschide o nouă parcelă. Se pot face lucruri extrem de corecte, legale, respectând acordurile bilaterale. Nu noi am împins în campanie acest lucru. Trebuie să cerem o bere şi alune să ne uităm la televizor şi să neuităm la ce se întâmplă? Cu premierul am vorbit de patru, cinci ori, am vorbit cu ministerul de Interne inclusiv înainte de intervenţia jandarmilor”, a completat liderul UDMR.

În data de 6 iunie, de Ziua Eroilor, câteva sute de persoane au forţat intrarea în cimitirul internaţional din Valea Uzului, după ce administraţia locală a interzis accesul. Alte câteva sute de oameni, etnici maghiari, au format un lanţ uman în faţa cimitirului.

Ulterior, mai mulţi cetăţeni români aflaţi în preajma Cimitirului Eroilor din Valea Uzului pentru a sărbători Ziua Eroilor au rupt cordonul de jandarmi şi au pătruns în cimitir, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, Alexandra Dănculea.

Jandarmeria a transmis apoi referitor la incidentele petrecute la Cimitirul Valea Uzului, că nu au existat violenţe între participanţi sau între participanţi şi forţele de ordine, precizând însă ca jandarmii vor verifica dacă au fost distruse cruci.