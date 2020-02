Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, că în cazul de la Ditrău nu poate fi pusă o etichetă pe întreaga comunitate.

„Noi am avut încă de miercurea trecută o reacţie corectă în ceea ce priveşte situaţia din Ditrău, şi parlamentarii noştri din zonă şi organizaţia naţională, prin care am respins orice formă de propagare a urii şi am spus că trebuie să ne calmăm, să păstrăm normalitatea şi să nu permitem nicio formă de extermism. Mă surprinde că o parte a presei şi anumiţi politicieni amplifică această poveste, fiindcă în momentul în care sunt 150 de oameni nu poţi pune eticheta pe o întreagă comunitate şi nu poţi merge pe direcţia vinei colective la Ditrău, din cauza unui preot exaltat şi a unor persoane care au o poziţie care nu poate fi acceptată şi susţinută. Le transmit locuitorilor din Ditrău să rămână calmi, să nu accepte manipularea şi nicio formă de extremism”, a spus Kelemen.

Liderul UDMR a susţinut că nu trebuie învinovăţită întreaga comunitate din Ditrău, avertizând că dacă cineva merge pe varianta că maghiarii sunt extremişti, că UDMR este extremist, greşeşte fundamental.

„Nu va găsi nimeni în programul nostru şi nici în declaraţiile noastre că am susţine aşa ceva. Fenomenul este mult mai complex şi trebuie excluse din start aceste forme de excludere şi resping categoric vina colectivă, care nu duce nicăieri. Poate avem de-a face cu un patron mai lacom, mai dur, pe de-o parte, iar de cealaltă parte avem nişte oameni lezaţi, dar nu este caracteristic ceea ce s-a întâmplat pentru întreaga comunitate şi deloc pentru UDMR. Cei doi muncitori din Sri Lanka nu sunt migranţi ilegali, ei au venit cu acte în regulă să muncească, e nevoie de forţă de muncă şi sunt bineveniţi”, a menţionat preşedintele Uniunii.

În ceea ce priveşte declaraţiile fostului preşedintele Traian Băsescu, despre situaţia din Ditrău şi despre UDMR, Kelemen Hunor le respinge categoric.

„Dacă fostul preşedinte consideră UDMR ca fiind extremistă, înseamnă că a rămas acelaşi Petrov care, în toată cariera lui politică, a dezbinat societatea şi a propagat ură, a minţit o ţară întreagă şi cred că Traian Băsescu ar trebui să se oprească. După ce ai fost turnător al Securităţii, după ce ai fost un om care ai ascuns adevărul şi aşa ai câştigat două mandate de preşedinte, ar trebui să taci şi să începi să îmbătrâneşti frumos, deşi nu este uşor. Cine este acest Petrov să vorbească despre maghiari spunând că sunt complexaţi, să vorbească despre UDMR în aceşti termeni? Este o altă formă de extremism, de a propaga ură, ceea ce face Băsescu”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul Uniunii a subliniat că ar fi aşteptat de la Traian Băsescu şi de la alţii o poziţie categorică privind declaraţiile primarului din Târgu Mureş, Dorin Florea, sau cu ocazia altor manifestări de acest gen, dar aceştia au tăcut.

Peste 300 de persoane au participat, sâmbătă, la Căminul Cultural din Ditrău, la o adunare populară unde s-a discutat situaţia angajării celor doi cetăţeni din Sri Lanka la brutăria din comună. Oamenii au insistat că nu vor emigranţi în satul lor.

Firma are peste 90 de angajaţi, din care 18 sunt localnici, din Ditrău, iar restul din zonă, iar pentru că mai aveau nevoie de personal şi nu găseau au adus doi oameni din Sri Lanka, cu acte, însă oamenii s-au arătat nemulţumiţi deoarece i-au confundat pe cei doi cu migranţi ilegali şi s-au temut că vor crea probleme.