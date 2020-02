Kirk Douglas a murit la venerabila vârstă de 103 de ani, anunţul fiind făcut de fiul său Michael Douglas. Înainte de a muri miercuri, la vârsta de 103 ani, Kirk Douglas a avut o întâlnire cu moartea despre care a spus că i-a „schimbat definitiv” viaţa.

În memoriile sale publicate în 2000, Kirk Douglas a vorbit pentru prima oară despre impactul pe care l-a avut asupra vieţii sale tragedia din urmă cu nouă ani. Este vorba de coliziunea în aer, în februarie 1991, dintre elicopterul în care se afla Kirk Douglas şi un avion de mici dimensiuni.

Kirk Douglas a scăpat ca prin minune cu viaţă, în timp ce alţi doi bărbaţi au murit pe loc. Fiind unul din cei trei supravieţuitori ai accidentului fatal, Douglas a scris că incidentul a făcut ca ziua aceea din 1991 să fie „cea mai importantă zi a vieţii mele", potrivit revistei People.

Kirk Douglas plecase cu Noel Blanc şi copilotul Michael Carra. Trio-ul decola pe aeroportul Santa Paula din California, când a intrat în coliziune cu un avion aerobatic din Pitts, condus de Lee Manelski, în vârstă de 47 de ani, şi pilotul student David Tomlinson, în vârstă de 18 ani. În mod tragic, Manelski şi Tomlinson au murit în accidentul teribil din aer.

Mesajul emoţionant al lui Michael Douglas

Când Kirk Douglas împlinise vârsta de 103 ani, fiul său, actorul Michael Douglas a publicat pe Facebook o fotografie emoţionantă în care îşi sărută tatăl pe cap. „La mulţi ani, tată! Eşti o legendă vie şi întreaga familie îţi transmite din suflet toată dragostea“, a scris starul în dreptul imaginii.

Anul trecut, Kirk Douglas - pe numele real Yssur Danielovitch - a stabilit, la 102 ani, un nou record de longevitate pentru un actor. Actorul Bob Hope deţinea anterior recordul de longevitate, însă acesta a murit în 2003, la aproape două luni după ce împlinise 100 de ani.

Născut pe 9 decembrie 1916, în localitatea Amsterdam din statul american New York, Kirk Douglas a jucat în primul său film în 1946 - un noir clasic intitulat „Dragoste ciudată/ The Strange Love of Martha Ivers”.

S-a remarcat apoi în filme precum „Gunfight at the O.K. Coral”, „Călăreţul singuratic/ Lonely Are the Brave” şi „Umbra unui uriaş/ Cast a Giant Shadow”.

Pe parcursul carierei sale prestigioase, Kirk Douglas a primit trei nominalizări la premiile Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele „Van Gogh/ Lust for Life”, „Urâtul şi frumosul/ The Bad and the Beautiful” şi „Champion”.

Deşi nu a câştigat niciodată Oscarul pentru interpretare, a primit din partea Academiei de film americane un premiu onorific, care i-a fost înmânat de Steven Spielberg în 1996.

Ultimul rol pe marele ecran a fost cel din „Illusion” (2004), cu Bryan Cranston, regizat de Michael A. Goorjian.

Kirk Douglas a fost şi scriitor, având la activ mai multe romane şi volume de memorii.