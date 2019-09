„În toate situaţiile în care Fiscul are de recuperat o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. În toate situaţiile în care Fiscul are un titlu de creanţă care să confirme o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, ne facem datoria”, a afirmat Mirela Călugăreanu, sâmbătă, la Antena 3, întrebată despre subiect.

Chestionată care este stadiul recuperării, Mirela Călugăreanu a răspuns: „Aici sunt o serie de aspecte pe care instanţele trebuie să le clarifice”.

Iohannis ar datora statului peste 1,2 milioane lei. În iulie 2018, ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a declarat că „nu este treaba noastră cum a cheltuit banii”.



Aproape 1,3 milioane de lei ar avea de achitat Klaus Iohannis statului român, pentru închirierea unui imobil dobândit ilegal în Sibiu, anunţa ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici. Pentru fiecare zi de întârziere, preşedintele trebuie să plătească dobânzi, iar o viitoare amnistie fiscală nu i se poate aplica.



Familia Iohannis ar urma să plătească aproape 1,3 milioane de lei, pentru prejudicii aduse statului din încasarea unor chirii din imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu, pierdut definitiv în instanţă, a declarat ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici, în vara anului trecut.



”Acel imobil nu mai poate fi pus în discuţie cui aparţine, este clar că nu mai aparţine familiei Iohannis, deci este clar implicit, că suma luată pe acea perioadă pe 2001-2015 ca şi chirie, trebuie să fie returnată statului roman”, susţine ministrul Finanţelor. ”Ar fi corect, legal şi moral să facă plata acelei sume imediat către statul român. Deci, familia Iohannis 1.278.856 de lei, plus cealaltă parte implicată, restul de 1.300.000 de lei, ambele părţi trebuie să plătească către statul român această sumă, pentru ca ea oricum se va plăti.”



Eugen Teodorovici precizează că fiecare zi de neplată a acelei sume va atrage după sine dobânzi pe care familia preşedintelui va trebui să le plătească.



„Fiecare zi de întârziere, de neplată a acelei sume, atrage după sine şi plata de dobânzi, pentru că şi astăzi domnul preşedinte beneficiază de acea sumă, o foloseşte. Dacă a cheltuit-o trebuie să o dea, nu este treaba noastră ca stat că a cheltuit-o. Statul are nevoie de fiecare ban în parte pentru a-i folosi în interesul comunităţilor. Deci suma aceea, dânsul ştie foarte bine că trebuie să o plătească,” explică Teodorovici.



Subiectul datoriilor preşedintelui Klaus Iohannis a fost dezgropat joi de preşedintele PSD Liviu Dragnea, care a atras atenţia ministrului Finanţelor şi şefului ANAF Ionuţ Mişa să se preocupe de recuperarea prejudiciilor de la toată lumea, inclusiv „paguba de sute de mii de euro făcută de preşedintele Klaus Iohannis prin case obţinute prin fals”.



Posibilitatea ca preşedintele Iohannis să beneficieze de amnistia fiscală pe care guvernul o pregăteşte a fost exclusă de ministrul Finanţelor.



”Nu i se aplică o astfel de amnistie,” infirmă Teodorovici. ”Suma pe care trebuie să o înapoieze statului, chiar dacă am da o amnistie fiscală mâine, nu are cum să scape de ea, trebuie să fie plătită. ”Amnistia fiscală este un subiect pe care îl avem în lucru la nivelul Ministerului de Finanţe, dar nu se referă la domnul Iohannis. Este un posibil mecanism pentru a stimula partea de economie românească. N-am să vă dau acum detalii referitoare la această idee, dar este în lucru un astfel de mecanism şi vom discuta în următoarele zile la nivelul conducerii Comisiei şi la nivel de Guvern pentru a vedea dacă o astfel de măsură poate fi aplicată şi care vor fi efectele.”



Acesta a mai precizat că amnistia nu are prag, iar persoanele vizate de această măsură „pot să scape de penalităţi şi jumătate din dobânzi, cum a fost în 2015”.



Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a oferit vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Bistriţa, o serie de detalii despre situaţia datoriei pe care preşedintele Klaus Iohannis şi soţia acestuia o au către statul român pentru un imobil pe care cei doi l-au folosit în perioada 2001 – 20015, fără a avea acest drept.



“Vreau să fac o scurtă informare legată de situaţia celor două imobile ale domnului preşedinte Iohannis,” a spu Teodorovici. ”Este o analiză la nivelul ANAF-ului pe care am cerut-o în detaliu ca să înlătur orice fel de speculaţie, nu este făcută la comanda cuiva, că nu sunt genul care să acţionez la comandă. Este o analiză, o discuţie, cu colegii de la ANAF şi am să vă ofer câteva date pe care le-am primit azi noapte, înainte să ajung la Bistriţa. (...)



”Vorbim doar de imobilul din strada Nicolae Bălcescu numărul 29 din Sibiu. Acel imobil, pentru perioada 2001 - 2015 a aparţinut familiei Iohannis şi a mai fost încă o persoană care avut venituri din chiriile acelui imobil. În mod normal şi logic şi corect şi mai ales moral, este ca statul să îşi recupereze sumele aferente acelei perioade. Astăzi statul încă nu este proprietar al acelui imobil, cu toate că a existat o decizie a instanţei care a spus foarte clar că a anulat modul în care s-a făcut transferul acelui imobil către familia Iohannis. Asta înseamnă că se poartă discuţia între cine este proprietarul imobilului din strada Nicolae Bălcescu - fie statul român, fie o altă persoană care a depus în instanţă o cerere de revendicare a unei părţi a acelui imobil. Sigur familia Iohannis nu mai are niciun drept asupra celui imobil! În 2001 - 2015 s-a primit o chirie de către cele trei persoane, soţii Iohannis care deţineau imobilul - soţii Iohannis şi domnul Ioan Baştea pentru care s-a plătit impozit, deci suma este clară şi impozitul de asemenea. Sumele au fost 1.278.856 lei chiria pentru care s-a plătit impozit de familia Iohannis de 157.160 de lei şi 1.376.688 lei iar din partea celorlalte persoane suma a fost 1.376.688 lei pentru care s-a plătit impozit de 165.013 lei. Deci lucrurile sunt clare. Suma de aproximativ 2,6 milioane de lei trebuie să fie recuperată de către statul român” a declarat ministrul Finanţelor.



Deşi imobilul nu este înscris încă în Cartea Funciară, ministrul Finanţelor susţine că statul român este proprietarul imobilului şi că suma trebuie plătită. Ministrul Finanţelor a explicat că preşedintele României ştie clar care este suma pe care trebuie să o plătească către Finanţe, întrucât a plătit impozit pentru aceasta.