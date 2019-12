Începând cu anul 2013, blocul comunitar (UE28) a restricţionat printr-un moratoriu utilizarea a trei neonicotinoide în tratamentul culturilor agricole atractive pentru albine, tocmai ca urmare a efectelor nedorite pe care produsele în cauză le-ar avea asupra acestor insecte polenizatoare.

Pe de altă parte, cercetători din cadrul CNRS, INSA şi ai Institutului de l'Abeille (ITSAP) ar fi demonstrat că reziduurile acestor insecticide – în special cele de imidacloprid – pot fi încă detectate în nectarul de rapiţă în proporţie de 48 la sută din solele testate, la concentraţii care au variat mult de-a lungul anilor.

O evaluare a pericolelor pe care aceste insecticide le generează asupra albinelor, bazată pe parametri şi modele de sănătate acceptate de mediul academic şi de cel instituţional, a relevat faptul că, în doi din cinci ani, cel puţin 12 la sută dintre solele testate erau îndeajuns de contaminate încât să omoare 50 la sută din albinele şi bondarii care ieşeau la cules. Rezultatele cercetătorilor au fost ulterior publicate în Science of the Total Environment, ediţia 28 noiembrie 2019 şi citate de Sciencedaily.com.

Rolul neonicotinoidelor în declinul populaţiilor de albine a dus, alături de alte demersuri, la apariţia în 2013 a unui moratoriu al Uniunii Europene (UE) care limita utilizarea clothianidinului, imidaclopridului şi a thiamethoxamului la culturile care atrag albine polenizatoare. În septembrie 2018, decizia a fost urmată de o interzicere a utilizării celor trei neonicotinoide pe orice fel de cultură agricolă în câmp, în Franţa. Cu toate acestea, neonicotinoidele sunt detectate în mod constant în flora spontană, pe culturile netratate chimic, fapt care sugerează dispersia lor în mediul înconjurător chiar şi după utilizarea lor iniţială în sectorul agricol.

Pentru a investiga situaţia şi mai în amănunt, cercetători ai Chizé Centre for Biological Studies (CNRS/La Rochelle University), ai INRA units Abeilles, Paysages, Interactions et Systèmes de Culture (APIS), Abeilles et Environnement (AE) şi ITSAP au încercat să cuantifice cantitatea de reziduuri de neonicotinoide din cele 536 de mostre de nectar prelevate de pe floarea de rapiţă semănată pe 291 de sole, de-a lungul a cinci ani de la semnarea moratoriului.

Prima lor observaţie a fost aceea că toate cele trei insecticide au fost depistate în mostrele prelevate. În mod particular, imidaclopridul a fost detectat în fiecare an, în 43% din mostrele analizate şi care corespunde unui procent de 48 la sută din totalul parcelelor studiate. Cercetătorii au mai descoperit că tendinţa nu era de scădere a concentraţiei de la an la an, ci că aceasta varia. În 2016, mai bine de 90% dintre mostre s-au dovedit a fi pozitive, faţă de 5% în 2015.

Cercetătorii au mai aflat că reziduurile de pesticide depind de tipul solului şi sunt mai mari acolo unde şi precipitaţiile sunt mai însemnate cantitativ, însă nu par să aibă legătură spaţial sau temporal cu proximitatea faţă de culturile tratate.

În cazul a 92% din mostre, acestea au fost depistate pozitiv la prezenţa neoinicotinoidelor şi conţineau concentraţii de doar 0,1 până la 1 ng/ml de imidacloprid. Cu toate acestea, concentraţiile maxime, în anumite cazuri, le depăşeau pe cele raportate în solele pe care se aplicase tratamentul şi ajungeau uneori şi la niveluri de 70 ng/ml.

Pe baza acestor rezultate, evaluările de mortalitate ar sugera un risc deloc de neglijat pentru albinele polenizatoare. În ceea ce priveşte albinele domestice, riscurile au atins niveluri majore în 2014 şi 2016, atunci când circa 50% din insecte urmau cel mai probabil să moară din cauza imidaclopridului, în 12% din solele studiate. În acei ani, 10% până la 20% din sole prezentau un nivel de contaminare asociat cu acelaşi risc de mortalitate atât pentru bondari, cât şi pentru albinele solitare.

Descoperirile indică în acest caz că utilizarea intensă a neonicotinoidelor în anumite culturi agricole, în câmp deschis, amentinţă viaţa albinelor şi pe cea a polenizatorilor faţă de insecte similare care frecventează culturi netratate chimic. Se confirmă astfel că reziduurile de imidacloprid sunt remanente şi se dispersează, astfel că ele au fost depistate până şi în nectarul de rapiţă. Şi asta chiar dacă neonicotinoidele nu mai fuseseră aplicate la acest tip de cultură agricolă încă din 2013.

De asemenea, descoperirea cercetătorilor ar justifica reînnoirea controlului neonicotinoidelor introdus în Franţa în 2018, până la interzicerea lor totală, pentru orice fel de cultură agricolă.

Şi reversul medaliei

Alte două neonicotinoide sunt încă permise, însă nu se cunoaşte, deocamdată, impactul lor asupra albinelor. O nouă cercetare raportată în acest caz în ACS' Environmental Science & Technology şi aplicată asupra unui astfel de produs de protecţie a plantelor indică faptul că acesta controlează eficient insctele dăunătoare şi chiar şi că ar ajuta albinele.

Astfel, la rândul lor, Maj Rundlöf şi Ola Lundin au dorit să observe dacă albinele şi culturile agricole pe care acestea le frecventează pentru a-şi procura hrana s-ar descurca mai bine cu sau fără utilizarea celorlalte neonicotinoide.

Într-un studiu în câmp, cercetătorii au descoperit că aplicarea thiaclopridului pe trifoiul roşu nu ar avea vreun efect negativ asupra bondarilor. Tratamentul cu thiacloprid ar fi controlat eficient dăunătorii şi ar fi susţinut chiar şi reapariţia polenizatorilor în zona respectivă.

În plus, cei doi cercetători ar fi ajuns la concluzia că dacă nu ar fi existat acest neoinicotinoid, fermierii ar fi înlocuit trifoiul roşu cu o altă cultură fără inflorescenţe, mai puţin deschisă atacurilor dăunătorilor.

La finalul cercetărilor, Maj Rundlöf şi Ola Lundin au descoperit că în coloniile de bondari care se hrăniseră pe loturile de trifoi roşu tratat, numărul larvelor era mai mare, la fel şi cel de albine şi de hrană stocate în stupi, în comparaţie cu acele colonii amplasate în câmpurile fără trifoi roşu.