La temperaturi de peste 30 de grade, fără umbrele sau pălării de soare, zeci de ieşeni fac plajă la orele prânzului la ştrandul din oraş. Avizi de câteva ore petrecute la soare, au ignorat sfaturile medicilor şi au făcut baie de soare chiar când specialiştii spun că ar trebui evitată expunerea.

În ultimele patru zile, când temperaturile din Iaşi au depăşit 30 de grade Celsius, mai multe persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe cu arsuri pe faţă, mâini şi torace după ce au stat la plajă.

Potrivit reprezentanţilor Centrului Meteorologic Regional Moldova, în Iaşi, temperaturile maxime în ultimele 4 zile au variat între 30, 3 şi 33,3 grade Celsius. Pragul critic al Indicelui Temperatură umezeală a fost depăşit.

Miercuri, la orele prânzului, zeci de persoane făceau plajă la ştrandul din Iaşi fără să îşi facă griji de cât de puternic ardea soarele. Mulţi dintre ei abia veniseră la piscină, după ce au ieşit de la serviciu.

„Ajung, fac duş, mă dau cu cremă şi mă aşez la soare. Dar nu stau foarte mult, o oră-două. Acum am venit, am ieşit de la serviciu şi am venit pentru fetiţă, să înoate puţin. Mi s-a părut că astăzi nu e foarte cald şi de aia am venit la ora asta", a explicat una dintre femeile venite cu copilul la plajă, la prânz.

„Ştim foarte bine că nu e bine să stăm la ora asta, dar cu toate astea încălcăm regula", a continuat femeia.

Fără umbrelă şi cu cerşaful aşezat în soare stătea şi un bărbat, cu doi copii.

„Nu mi-e frică să stau la ora asta la soare. Azi e mai înnorat şi de obicei stau la ora asta, cu tot cu copii. Îi dau cu cremă bine. Eu am mai stat câteva zile la plajă şi mi-am pregătit bronzul, nu e problemă", a explicat bărbatul.

Şi deşi medicii le recomandă celor care stau la soare să nu consume alcool, erau şi persoane care se bucurau de ziua frumoasă în timp ce beau un pahar de bere.

„Nu mi-e frică de soare, pentru că astăzi, cel puţin, nu se simte sau cel puţin eu nu simt. Ca să mă protejez de căldură mi-am luat o bere şi mai înainte m-am dat cu ulei", a spus o femeie care stătea la plajă.

Au fost însă şi persoane care s-au aşezat la umbră când soarele ardea prea puternic.

„Am venit la 11 şi acum m-am dat la umbră. E periculos, razele sunt prea puternice şi fac rău la piele. E bine de stat de dimineaţa de la 7 jumate până la 11 şi de la 4 jumătate până apune soarele. Aştept să iasă copilul din apă şi plec, e suficient cât am stat azi", a recunoscut o mămică.

Pentru unii, distracţia de la ştrand s-a terminat la spital, pentru că, după ce au stat la soare fără măsură, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Au fost aproximativ două cazuri în fiecare zi cu temperaturi crescute, pacienţi tineri, sub 30 de ani care au prezentat arsuri de gradul I şi chiar gradul II la nivelul feţei, toracelui, membrelor şi fenomene de tip insolaţie cu stare de rău generalizat şi leşin, după expunerea voluntară la soare. Au fost trataţi în urgenţă. Cea mai importantă parte a tratamentului este hidratarea şi bineînţeles oprirea expunerii la căldură. Mai departe au plecat cu recomandări de terapie locală şi generală la domiciliu", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Diana Cimpoeşu, medic şef al UPU Iaşi.

Nu doar în Iaşi au fost cazuri de persoane care au avut de suferit din cauza arsurilor. Patru copii au ajuns la spital după ce s-au dat pe un tobogan încins la soare.

„În ultimele zile au fost patru cazuri de copii care au ajuns la unitatea noastră de Primiri Urgenţe, copii din aceeaşi familie, verişori, două fetiţe şi doi băieţi care au suferit arsuri uşoare pe palme în timp ce se dădeau pe tobogan. Nu a fost necesară internarea lor, copiii au plecat acasă cu reţetă şi sfaturi", a declarat Mirela Romaneţ, purtător de cuvânt al Spitalului Judeţean Bacău.

Medicii recomandă evitarea expunerii între orele 11 şi 16, atunci când temperatura este foarte crescută, folosirea cremelor cu factor de protecţie solară şi hidratarea, însă nu cu băuturi alcoolice.