Ciprian Necula, activist rom a organizat joi împreună cu Asociaţia Aresel un protest împotriva Primăriei din Târgu Mureş. De asemenea reacţia acestuia în reţele de socializare a fost ironică, dorind să transmită primarului că va fi taxat la următoarele alegeri locale de comunitatea de romi.

"Îi vom cere să ne spună care sunt procedurile şi să aprobe: când şi cum să facem dragoste, cum să ne legăm şireturile, cum să ne ştergem la nas, cum, cât şi când să mâncăm, cât să bem şi când şi de ce să îl votăm".

O reacţie vehementă în social media a venit din partea Organizaţiei de tineret- Partida Romilor "Pro-Europa", comparând declaraţiile primarului Dorin Florea cu manifestul ”MEIN KAMPF”.

"Din păcate nu este prima dată când acest specimen abject are reacţiii naziste la adresa comunităţii romilor şi ţin să va amintesc că Florea a fost amendat în mai 2013, cu suma de 4.000 de lei, după ce a afirmat public, că romii care comit infracţiuni în străinătate ar trebui disciplinaţi acasă prin politici clare. "

Gelu Duminică, sociolog, a avut o delaratie tranşantă pentru DCNews:

"Împarte lumea în două. Este profund împotriva umanităţii! "

"Domnia să nu face decât să împartă lumea în cetăţeni de prim rang să zicem aşa şi cetăţeni de mâna a două. Cetăţenii de mâna a doua ar trebui să fie "controlaţi" de cetăţenii de prim rang, inclusiv prin luarea copiilor. Dacă nu te încadrezi în criteriile domnului Florea, îţi luăm copiii noi, că noi suntem mai buni decât ţine. Ideea la ceea ce spune domnul Florea nu e numai profund discriminatoriu, ci este împotriva umanităţii. Este profund împotriva umanităţii!"

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a reacţionat, marţi, la declaraţiile primarului municipiului Târgu Mureş privind cuplurile care vor să aibă copii.

"Am citit declaraţia pe care primarul Dorin Florea a postat-o pe pagină de Facebook. Chiar dacă, uneori, unui primar îi poate fi dificil să gestioneze relaţia cu o anumită minoritate sau grup social, în niciun caz nu agreez declaraţiile care încurajează discriminarea de orice fel! Cred cu fermitate că soluţia nu este să ridicăm ziduri, ci, mai degrabă, să le dărâmam pe cele deja construite. Voi avea o discuţie cu primarul Dorin Florea pe acest subiect".

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în privinţa declaraţiilor primarului municipiului Târgu Mureş, Dorin Florea. Edilul riscă o amendă cuprinsă între 2.000 şi 100.000 de lei. Primarul din Tg. Mureş riscă o amendă contravenţională de la 2.000 de lei până la 100.000 de lei.

Asztalos Csaba: "I-am şi trimis domnului primar citaţia pentru săptămâna viitoare, pentru marţi. Dânsul dacă doreşte vine personal, dacă nu îşi exprimă în scris un punct de vedere. Vom analiza aceste declaraţii sub rezervă unei posibile fapte de discriminare, adică a unui discurs de ură pe criteriu de clasă socială, respectiv etnie. Colegiul director va aprecia dacă, cu privire la aceste declaraţii, suntem sau nu în prezenţa unui discurs de ură. Dacă ajungem la concluzia că suntem, vom stabili şi sancţiuni. "

O reacţie extrem de puternică a venit de la Bruxelles, din partea ERGO Network, una dintre cele mai puternice organizaţii care lupta împotriva disriminarii romilor şi pentru drepturile acestora de la nivel local la nivel european. Europarlamentarii români Dragoş Pîslaru (USR, Renew Europe) şi Ramona Strugariu (USR, Renew Europe) , împreună cu europarlamentarul slovac de etnie roma, Peter Pollak (EPP) şi eurodeputatul german Romeo Franz (Group of the Greens) condamnă propunerea primarului rasist

We condemn the proposal of the mayor of Targu Mures targeting Roma parents and threatening to take children away from their parents. https://t.co/OeiNJmzG4W@dragos_pislaru @RamonaStrugariu@RomeoFranz1@Peter_Pollak@ECRI_CoE@EU_Justice@ERRCtweets