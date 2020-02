"Vă scriu, 'prietenii mei', pentru că sunteţi o parte importantă din viaţa mea şi voi fi sinceră cu voi, aşa cum trebuie să fie nişte prieteni. Sunt în Bucureşti, la hotel, şi sunt profund întristată că trebuie să vă spun că show-ul din seara aceasta este anulat din motive nefericite, total independente de voinţa mea sau a echipei mele. Dar, cum mereu v-am împărtăşit sentimentele mele, astăzi trebuie să vă ofer transparenţă şi adevăr, cu completă obiectivitate", a scris artista pe contul ei de Facebook.

"Sunt furioasă pentru că, pentru a patra oară consecutiv, persoana care se ocupă de turneul internaţional (nu implică Franţa sau turneul francez), care se presupune că trebuie să mă plătească pentru show-urile mele, nu m-a plătit. Nu pot accepta să nu văd acest abuz şi nici să continuu să îmi susţin show-urile când în mod evident trebuie să plătesc toate cheltuielile echipei şi pentru concert, fără să fiu plătită la rândul meu. Este pur şi simplu o situaţie oribilă. Am încercat să continuu, sperând că se va rezolva, dar doar s-a înrăutăţit şi acum suntem puşi în situaţia de a nu mai putea continua. Acest lucru mi-a provocat durere şi stres în ultimele luni, până la punctul în care m-am îmbolnăvit atât de tare încât nu am putut susţine concertul ultima dată când am venit în Bucureşti, în decembrie", a explicat cântăreaţa.

Aceasta a mai spus că dragostea fanilor i-a dat putere, dar că nu mai poate continua.

"Mă voi lupta prin toate mijloacele legale pentru a mă întoarce la voi cât mai repede. Bucureşti, îţi promit, voi cânta din nou pentru tine. Şi, da, vom celebra muzica şi iubirea împreună în bucuria care ne leagă", şi-a încheiat artista mesajul.

În noiembrie, Lara Fabian şi-a anulat două concerte programate în Bucureşti şi unul la Craiova pentru că era bolnavă. "Artista suferă de o boală care nu îi permite să cânte, iar medicii i-au prescris repaus câteva zile, aşa cum anunţă chiar aceasta", a anunţat la momentul respectiv organizatorul evenimentului, Eventim.

Concertul de luni seară făcea parte din 50 World Tour, care marchează a 50-a aniversare a cântăreţei belgiene. Lara Fabian, care a vândut peste 20 milioane de albume în întreaga lume, a revenit anul trecut cu un nou turneu mondial, 50 World Tour, o celebrare a celor 50 de ani ai săi şi a celor peste 30 de ani de carieră, pe parcursul căreia a lansat 14 materiale discografice.

Noul album în limba franceză al Larei Fabian, "Papillon", a fost lansat în februarie 2019.

Foto: Lara Fabian / Facebook