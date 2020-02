În ceea ce priveşte activitatea agenţiei EPPO, aceasta a declarat că în primul an, EPPO trebuie sa deschidă cel putin 2000 cazuri noi.

„În primul an de activitate, Parchetul European trebuie să poată să deschidă cel puţin 2000 de cazuri noi. (...) Am făcut o primă evaluare, conform căreia procurorii europeni vor trebui să filtreze minim 3000 de cazuri şi să ia o decizie pe care să o trimită instanţelor naţionale”.

Numărul procurorilor europeni delegati este unul mic, potrivit spuselor procurorului european, iar acesta solicită ca Parchetul European sa aibă procuror european delegat cu norma intreaga, cel putin doi procurori pentru fiecare stat membru.

”Cum ar trebui un procuror cu jumatate de norma sa activeze? (...) Dacă vrem să facem o treabă serioasă, dacă vrem să demonstrăm valoarea adăugată a EPPO, dacă vrem un EPPO cu adevărat independent, va trebui să începem numai cu procurori delegaţi europeni cu normă întreagă. Şi avem nevoie de cel puţin doi în fiecare stat membru, ceea ce este perfect în linie cu regulamentul EPPO”, a afirmat Kovesi.

”Cetatenii (PE) vad in EPPO primul instrument in stare sa respecte statul de drept in UE”, declară procurorul european.

Laura Codruţa Kovesi a citat dintr-un raport recent care estimează fraudele cu TVA în UE între 30 şi 60 de miliarde de euro anual, potrivit romania.europalibera.org. Aceasta concluzionează: "Cred că merită să investim în EPPO".

Parchetul European se aşteaptă să fie operaţional în 2020 şi este creat pe baza cooperării consolidate între 22 de state membre. Cele 6 state care nu participă sunt: Suedia, Ungaria, Polonia, Marea Britanie, Irlanda şi Danemarca.