Iniţial, avionul trebuia să decoleze de pe aeroportul Charleroi, însă cursa a fost amânată iar pasagerii au fost transportaţi pe un aeroport cargo din Liege.

Noua cursă a companiei, pentru transportul pasagerilor către România, este programată la ora 11:00.

Printre pasagerii rămaşi blocaţi în aeroportul belgian se regăseşte şi procurorul şef european, Laura Codruţa Kovesi.

„Noi, cam toţi, am ajuns în jurul orei 13:00 în aeroportul din Charleroi. Nu s-a ştiut nimic. Am primit un e-mail că vom avea o întârziere de 30 de aminute, apoi 3 ore, apoi alte 30 de minute şi apoi am urcat în autocar, ne-am îmbarcat iar că să mergem la Liege. La Liege ne-am pus frumos pe scaun după care ni s-a spus că avionul nu mai decolează. Noi nu ştim nimic de la nimeni. Nu ştim dacă vom pleca astăzi la ora 11:00.

La ora 00:00 am ajuns la Liege. Nu ne-a contactat niciun reprezentant al companiei până în momentul de faţă. Am primit apă, iar astăzi (n.r. vineri) la ora 8 au venit cu nişte sandwich-uri, iar apă ne-a venit la 5 dimineaţa. Noi cu copii mici după noi. A fost inuman din partea celor de la Wizz Air şi nu putem să îi contactăm.

Vrem doar să ajungem astăzi, nici nu ne mai interesează pe ce aeroport. Doamna consul ne-a spus că la 11:00 are promisiunea că vine un echipaj din Charleroi şi vom ajunge astăzi în România. Dar, vă repet, nu avem nimic confirmat că vom pleca astăzi la ora 11:00 din Liege. Am înţeles că a fost ceaţă la Cluj, atât. Şi că pasagerii de la Cluj au fost duşi la Sibiu. Nimeni nu ne spune nimic. Noi estimăm că suntem 180 de persoane”, a declarat unul dintre pasagerii de pe aeroport, potrivit digi24.ro.

„Suntem la aeroportul din Liege, trebuia să pornim din Charleroi la ora patru ieri seara. Zborul a fost întârziat mai multe ore. Ultima întârziere a fost la 10:40, apoi am fost transferaţi pe aeoprotul din Liege, care este Cargo, nu civil. Avionul a sosit la miezul nopţii, la 12 jumătate - 1, dar după ce a ajuns am fost informaţi că zborul a fost anulat. Motivul a fost că piloţii aveau nevoie de odihnă pentru că au depăşit numărul de ore. Nu am înţeles de ce au fost trimişi.

Am fost lăsaţi apoi aici peste noapte, ni s-au promis un anumit număr de locuri la hotel. Până la urmă 26 de persoane din cele 180 au mers la hotel, dar din câte am înţeles de la doamna consul au fost nevoiţi să plătească dânşii din buzunar urmând să fie decontaţi de companie. Restul de persoane, circa 150, au rămas pe aeroport. Ni s-a promis că vom pleca azi la ora 11, dar nici una din aceste surse nu este Wizzair.

Nu am avut nici un contact cu compania, nici un reprezentant nu a fost alături de noi, nu ni s-a răspuns la telefon, indiferent de unde. Până la urmă, singurele surse de informaţii au fost email-urile automate trimise de Wizzair. Doamna Kovesi este alături de noi, a fost foarte solidară. Nu a acceptat ideea de a merge la un hotel, a rămas printre noi şi ne-a susţinut cel mai mult. A menţinut spiritul pozitiv. A dormit mai puţin de o oră, o oră jumătate”, a declarat un alt pasager potrivit g4media.ro.

Specialişti: Pasagerii care se află pe aeroportul din Liege pot primi compensaţii

Pasagerii care se află de mai bine de 20 de ore pe aeroportul din Liege pot primi compensaţii de 250 de euro de persoană, la care se adaugă valoarea cheltuielilor, spun specialiştii în turism şi drepturile pasagerilor.

„Ieri a fost ceaţă la Cluj şi zborul Wizzair Cluj-Charleroi a fost anulat, prin urmare şi returul a fost anulat, în condiţiile în care alte companii aeriene au zburat (chiar dacă cu întârzieri). Aeroportul din Cluj nu a fost închis, iar alte curse aeriene au fost redirecţionate la Sibiu sau Târgu Mureş. Din verificările noastre, cursa de Charleroi a fost operată cu avionul care trebuia să vină de la Tel Aviv, dar care a fost redirecţionat la Sibiu, prin urmare avionul de la Sibiu a fost trimis la Liege, pentru că aeroportul Charleroi se închide noaptea. Aşa că au fost strict motive operaţionale pentru aceste zboruri anulate, iar motivele operaţionale cad în sarcina operatorului aerian”, a declarat pentru MEDIAFAX Ramona Colea, director FlightClaim.ro, companie care se ocupă de reclamaţii şi compensaţii pentru zboruri anulate sau întârziate:

„Pasagerii să păstreze chitanţele cu toate cheltuielile şi pot face reclamaţii pentru a fi rambursate cheltuielile şi pentru a primi compensaţia de 250 euro/persoană. O întârziere se justifică, dar nu se justifică anularea cursei, iar dacă motivele au fost operaţionale, legate de faptul că Wizzair nu a avut avioane cu care să opereze zborurile, atunci pasagerii sunt eligibili să primească compensaţia”, a precizat Răzvan Pascu, consultant turism şi acţionar BaniDinCer.ro.

Sursă FOTO (colaj): Captură YouTube / Shutterstock