Una dintre înregistrările făcute publice pe youtube prezintă dialogul dintre o dispeceră şi o fată, surprinsă în casă de hoţi. Fetiţa reuşeşte să se ascundă în dressing.

“Nu vorbi”, a spus dispecera când a auzit vocea unui bărbat în casă.

În schimbul unui răspuns, aceasta îi cere fetei să bată în telefon pentru "Da" şi "Nu", astfel încât să înţeleagă ce vrea să spună.

O altă înregistrare arată că victima unui viol sună la 911 (echivalentul 112), prefăcându-se că vorbeşte cu sora ei. Dispecera reuşeşte, şi în acest caz, cu un profesionalism desăvârşit, să afle toate datele, deşi fata nu a spus nimic concret.

Întrebările de genul:

“Eşti în trafic?”, “Eşti cu cineva cunoscut?” “Ştie persoana cu care eşti că ai sunat la 911”, ”Eşti răpită?”, "Ai fost violată?", "Mergi spre sud sau nord?", "Eşti pe şoseaua...?", au fost cele care au făcut-o pe operatoarea de la Dispeceratul de Urgenţă să înţeleagă că are de a face cu un caz de răpire.

“Prefă-te că vorbeşti cu un prieten şi voi apela la cineva să te ajute”.

“Persoana cu care eşti are o armă?” “Nu ştiu”, a răspuns fata.

Întrebare cu întrebare, dispecera se apropie tot mai mult de localizarea şi indentificarea victimei, astfel încât din răspunsuri cu "Da" şi "Nu", angajata dispeceratului reuşeşte să salveze victima.

19 minute. Atât a durat conversaţia cu 911, după care agresorul este oprit în trafic şi reţinut.

Prin comparaţie, Alexandra, fata de 15 ani care a sunat de trei ori la 112, nu a a primit niciun sfat şi i s-a reproşat că ţine linia ocupată.

Mai mult, poliţistul care a preluat cazul nu a arătat deloc compasiune.

Op. 112 (2): Unde eşti în Caracal? Păi şi acuma pe unde eşti, te poţi uita? Uită-te...uită-te ...

Op. 112 (2): Dar de unde îl cunoşti tu pe el? Ia spune-mi...

A.M.: Am zis că Bold, Antonius Caracalla numărul 9 ...

Poliţist (2): Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian?

A.M.: Nu ştiu, am găsit doar o carte de vizită şi mă gândeam că poate e a lui.

Poliţist (2): Păi cartea de vizită e a lui?

A.M.: Nu ştiu...

Poliţist (2) (ton ironic): Aaa, nu ştii nici asta! Bine, aşteptaţi acum...aşteptaţi acolo, va veni acum echipajul în două-trei minute, aşteptaţi.

A.M.: Vă rog staţi cu mine la telefon că îmi este frică...vă rog...

Poliţist (2): Nu pot să stau în telefon domnişoară că avem şi alte apeluri, rămâneţi acolo că vine echipajul de poliţie, negreşit va veni, da, două-trei minute, ce naiba? (pe fundal se aude plânsul Alexandrei)

A.M.: (plângând) Bine...

Poliţist (2): Da? Staţi liniştită, calmaţi-vă un pic, da?

A.M.: (plângând, disperată) Mi-e frică...!

Poliţist (2): Încercaţi să vă calmaţi, păi...da? Calmaţi-vă şi va veni echipajul, e pe drum...

Echipajele aflate pe drum au ajuns după 19 ore la locul faptei. Pe proprietatea lui Gheorghe Dincă au mai fost găsite doar cenuşă şi oase, iar analizele INML au demonstrat că este vorba despre ADN-ul Alexandrei.