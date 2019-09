Licu, despre prezenţa olandezului în România: Nu s-a primit nicio alertă privind acest individ



Procurorul general, Bogdan Licu, a declarat că autorităţile din România nu au fost alertate de cele din Olanda cu privire la prezenţa lui Johannes Visscher în ţara noastră, în condiţiile în care bărbatul a mai fost cercetat pentru alte infracţiuni de natură sexuală.



„Nu am fost alertaţi şi mi-au spus colegii de la poliţie cu care am vorbit - nu s-a primit nici o alertă privind acest individ, faptul că el a venit în ţară, că este cercetat în Olanda pentru alte infracţiuni similare sau oricum cu infracţiuni de natură sexuală”, a explicat Bogdan Licu.



Procurorul general interimar a mai subliniat că nu există, la momentul actual, o bază de date, comună cu alte state, care să cuprindă informaţii despre persoanele care au fost cercetate pentru infracţiuni de natură sexuală.



„Ştiţi foarte bine că avem acum şi o directivă de protecţie a datelor personale, directivă europeană. Vă daţi seama că dacă aveam confirmări... De multe ori ni se confirmă: „Vedeţi că vine în România individul cutare care se ocupă cu trafic de droguri, trafic de persoane” - în general măsuri grave şi atunci se iau măsuri specifice. În acest caz nu am fost alertaţi, autorităţile statului român nu au luat la cunoştinţă de prezenţa pe teritoriul României a unui cetăţean străin care are astfel de...”, a mai declarat Licu.



Licu a mai spus că procurul de caz nu ştia de discuţia poliţiştilor cu olandezul.



IGPR a precizat oficial, luni, că olandezul bănuit că ar fi omorât-o pe Adriana, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa, s-a sinucis, însă nu sunt cunoscute motivele care l-au făcut pe bărbat să recurgă la acest gest.



Johannes Visscher a ajuns în România miercuri şi a plecat sâmbătă, el petrecând în ţara noastră 3 zile.

Licu: Când avem confirmare oficială că individul s-a sinucis, se clasează cauza



Procurorul General, Bogdan Licu, a anunţat că atunci când autorităţile din Olanda vor informa oficial faptul că bărbatul bănuit de uciderea Adrianei a murit, se va dispune clasarea dosarului prin moartea făptuitorului, însă verificările continuă chiar şi după acea etapă.



„Nu avem dovada oficială că acest bărbat s-a sinucis, avem informaţii de la colegii din Olanda. În momentul în care vom avea o confirmare oficială că acest individ s-a sinucis, în ceea ce priveşte segmentul de activitate infracţională de la Dâmboviţa, se va dispune clasarea cauzei prin moartea făptuitorului. Dar repet dosarul nu se închide aici, urmărim toate pistele, toate deplasările lui prin România, absolut tot ce putem să verificăm prin toate mijloacele”, a spus Bogdan Licu.



Ştirea iniţială. „Începând de ieri (luni, n.r.) am dispus preluarea cauzei la Parchetul General pentru că există elemente, suspiciuni că activitatea infracţională a acestui individ s-a desfăşurat pe raza mai multor judeţe şi necesită o mobilizare mai amplă la nivelul ţării”, a declarat Bogdan Licu.

Procurorul general nu a putut preciza dacă mai există alte victime sau complici ai olandezului, însă trebuie verificate toate pistele.

„După cum aţi văzut el a fost de cel puţin câteva ori în ţară. (...) Noi ştim acum patru, s-ar putea să fi fost mai multe, de mai multe ori nu ştim”, a spus Licu.

Întrebat cum poate fi explicată prezenţa bărbatului în Dâmboviţa, Licu a răspuns: „Nu ştim, a fost în multe locuri din ţară, v-am spus, noi acum desfăşurăm nişte activităţi complexe. Să ştiţi că e o activitate foarte laborioasă cea care se desfăşoară, ieri s-a emis un ordin european de anchetă, apelăm la colegii din Olanda care ne sprijină şi sunt foarte deschişi colaborării cu noi şi repet trebuie să verificăm absolut toate pistele”.

