„Am venit să am o discuţie cu colegii de la Secţia de investigare a infracţiunilor în justiţie. Voiam să fac acest lucru mai demult, dar având în vedere acţiunile pe care le-am introdus în cazul Sorina. (...) având o sentinţă definitivă, m-am gândit să am o discuţie. Voi pune nişte întrebări vis-a-vis de reţinerea paşaportului. Nu pot să vă raspund la această întrebare, nu am discutat nici cu procurori din cadrul secţiei ( în ceea ce priveşte reţinerea paşaportului, dacă este o măsură abuzivă - n.r.). Vreau să aflu motivaţia pentru care i s-a reţinut paşaportul. Am venit eu aici, pentru că ei sunt mai mulţi şi eu sunt unul singur”, a declarat Bogdan Licu, la Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ).

Procurorul general a spus că niciodată nu a intervenit într-o anchetă şi tot timpul a spus "că niciun procuror şef din această ţară nu are dreptul să ceară unui coleg sau subordonat şi să îi indice ce să facă într-un dosar".

„În acelaşi timp, orice şef din ţara asta, pe aria lui de competenţă, este obligat să ştie ce dosare sunt în lucru şi ce fac colegii lui în aceste dosare. Mă aştept la o deschidere din partea colegilor de la Secţia specială, am mai avut o discuţie, am mai spus o dată şi o să o repet, ca această secţie este parte componentă a Ministerului Public şi sunt nişte probleme legislative. Am atacat la CCR sintagma procuror ierarhic superior, care te-ar duce cu gândul ca prin procuror ierarhic superior, în ceea ce priveşte secţia înseamnă procuror şef al acestei secţii, aici s-ar opri ierarhia. Nu este aşa. Constituţia spune clar cum este organizat Ministerul Public”, a completat Bogdan Licu.

Judecătoria Slatina va decide luni dacă Sorina, fetiţa din Baia de Aramă, poate părăsi ţara împreună cu familia de români stabiliţi în Statele Unite ale Americii, care a adoptat-o. Judecătoria Slatina este a cincea instanţă chemată să soluţioneze ordonanţa preşedinţială, după Judecătoria Drobeta Turnu Severin, Tribunalul Mehedinţi, Curtea de Apel Craiova şi Tribunalul Olt. Procurorul general al Parchetului General, Bogdan Licu, a solicitat ordonanţă preşedinţială privind interzicerea părăsirii teritoriului României de către Sorina.

Joi, magistraţii Curţii de Apel Craiova au respins cererea procurorului general, Bogdan Licu, de revizuire a adopţiei internaţionale, în cazul Sorinei, fetiţa de 8 ani, din Baia de Aramă, care a fost crescută de un asistent maternal timp de mai bine de 5 ani şi din casa căruia fata a fost luată cu mascaţii la începutul lunii iulie. Astfel, decizia iniţială, prin care s-a încuviinţat adopţia internaţională a fetiţei în vârstă de 8 ani rămâne valabilă. În acest dosar, decizia este definitivă.

Licu: Sorina va putea pleca din ţară când va avea paşaport. Sper ca familia adoptivă să aştepte

Procurorul general Bogdan Licu a anunţat, luni, după discuţiile de la Secţia de anchetă, că paşaportul Sorinei a fost reţinut pentru că existau indicii că acesta a fost obţinut „prin mijloace nu tocmai legale”, precizând însă că în momentul când fetiţa va avea paşaport, va putea pleca.

„În momentul în care a fost solicitat paşaportul, au existat anumite indicii că ar fi fost obţinut prin mijloace nu tocmai legale. Mai multe nu pot să vă spun. În momentul de faţă, s-au lămurit mai multe dintre aceste aspecte şi, în perioada imediat următoare, o să aveţi o rezolvare la această chestiune. Este decizia procurorului (dacă-i dă sau nu paşaportul -n.r.). O să vedeţi că, în perioada imediat următoare, această problemă se va rezolva. Nu a fost pus nimeni sub învinuire sub acest aspect, dar la acel moment au existat date şi indicii cu privire la anumite nereguli care au fost în momentul eliberării paşaportului”, a declarat Bogdan Licu, după discuţiile de la Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ).

Întrebat care este baza legală a Secţiei de investigare a infracţinilor din justiţie pentru a reţine paşaportul fetiţei, procurorul general a replicat că în această cauză este cercetat un magistrat, respectiv procurorul Maria Piţurcă, cea care a luat-o cu forţa pe Sorina pentru a o duce la familia adoptivă.

Procurorul general a declarat că speră ca familia adoptivă nu va părăsi ţara cu fetiţa înainte de decizia de la Slatina.

„Fiind cercetat şi un magistrat, pe cale de consecinţă, toate aspectele investigate sunt de competenţa Secţiei. Atâta timp cât un magistrat este cercetat într-o cauză, competenţa aparţine acestei Secţii. Procedura de adopţie este finalizată, avem o sentinţă definitivă, iar prin respingerea cererii mele de revizuire a rămas definitivă. Fetiţa nu putea pleca cu această familie, până în acest moment, pentru că nu avea paşaport. În momentul în care va avea paşaport, fetiţa va putea pleca din ţară. Părerea mea este că părinţii adoptivi vor fi suficient de înţelepţi să nu plece din ţară cu fetiţa până în momentul în care nu se va soluţiona şi cererea de ordonanţă preşedinţială”, a conchis Bogdan Licu.

Foto: Hepta