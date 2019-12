„Avem o soluţie de a scoate romii din Centrul Vechi, reamenajăm totul. Oricât ne-ar costa, merită scoşi romii din Centrul Vechi. Avem soluţii. Prima dată trebuie curăţenie şi abia apoi poţi face ceva acolo”, a susţinut Adrian Hobjilă.



La RFI, Hobjilă a spus că nu a vrut să dea o conotaţie negativă afirmaţiei sale.



„În cadrul acestui proiect am scăpat o expresie total nefericită şi total nepotrivită, că înainte de a reface şi a reamenaja Centrul Vechi, ar trebui să scoatem romi de acolo. Îmi cer şi pe această cale scuze faţă de comunitatea romă.



În următoarele două, trei zile am primit tot felul de injurii, tot felul de epitete, rasist, xenofob, fascist. Am făcut o postare pe Facebook pe pagina personală, fără niciun cuvânt despre grup. Din tot ce am prezentat noi în proiectul de refacere a centrului vechi a fost extrasă numai partea asta total nefericită. Pentru a putea face curăţenie şi pentru a putea face ceva în centrul vechi, trebuie să scoatem comunitatea de romi de acolo. E jale. Acolo nu se mai circulă noaptea, nu se mai circulă ziua”, a explicat el-



Hobjilă a adăugat că nu era o idee de scos cu forţa, ci „de negociere cu ei, de vorbit cu ei, de înţelegere”.



„În Botoşani e curentul ăsta ca atunci când vorbeşti de centrul vechi, toată lumea să spună romii din centrul vechi. Este vorba asta împământenită. Ca şi cum ai spune steliştii din Ghencea, dinamoviştii din Ştefan cel Mare. A fost scăparea şi greşeala mea pentru care, sincer, nu am căutat să îmi cer scuze. Nu sunt rasist, nu sunt homofob, nu sunt xenofob, nu sunt fascist. Efectiv a fost o scăpare. A început să se rostogolească un bulgăre”, a conchis vicepreşedintele USR Botoşani, potrivit digi24.ro.