"Să nu vă surprindă dacă astăzi eu o să încerc să spun cum am văzut eu lucrurile din interiorul partidului, ca şi preşedinte al organizaţiei PSD Buzău până în acest moment. Toată ţara, tot partidul întotdeauna se uită la Bucureşti. Aici sunt cele mai multe voturi, cele mai dure bătălii, aici se fac mitingurile împotriva Guvernului, aici sunt cele mai puternice atacuri. (...) Această presiune o resimţiţi de foarte multe ori voi toţi cei de aici simpatizanţiim noştri. Cred că această presiune o resimt şi cei care vă conduc şi pe care vreau să-i încurajăm şi să le mulţumim. Daniel Tudorache, primarul Sectorului 2, Mihai Toader, Robert Negoiţă, care trebuie să vă spun că am vorbit azi dimineaţă cu el la telefon şi încercăm să avem o comunicare şi-o colaborare nouă", a afirmat Marcel Ciolacu la evenimentul la care a fost aleasă Gabriela Firea preşedinte al PSD Bucureşti.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a spus că PSD are nevoie de Robert Negoiţă.

"Vorbesc de şase primari, pentru că îl aştept pe Robert Negoiţă să se întoarcă cât mai curând în PSD. Şi el are nevoie de noi, şi noi avem nevoie de Robert. Lui Robert nu trebuie să-i fie teamă să candideze sub sigla PSD, pentru că o să câştige sub sigla PSD cum a mai făcut-o odată", a completat Ciolacu.

Primarul Sectorului 6 Gabriel Mutu a adresat invitaţia celor care au participat în 2016 la alegerile locale şi parlamentare şi care au plecat din PSD să se reîntoarcă.

"Invitaţia pe care i-aţi adresat-o lui Robert Negoiţă cred că ar trebui susţinută de colegul de la Sectorul 3 iar eu aş duce această discuţie puţin mai sus şi v-aş ruga să îi rugăm pe toţi colegii noştri care au fost alături de acest partid în 2016 şi în alagerile locale cât şi în alegerile parlamentare să se reîntoarcă în această echipă. Vorbesc despre parlamentarii noştri care au plecat, foarte mulţi colegi de foarte bună calitate care din păcate s-au lăsat traşi într-un joc politic", a afirmat Gabriel Mutu.

Pe de altă parte, liderul PSD Sector 2 Rodica Nassar a avertizat în privinţa celor care vin alături de partid "în momentul în care este bine".

"Colegul nostru Gabriel Mutu vorbea despre colegii care au ales să ne părăsească, spunând că sunt oameni de mare valoare. Ok, sunt colegii noştri, au ales altă cale, eu cred că noi trebuie să fim mult mai atenţi, la modul general, şi nu mă refer numai la organizaţia Bucureşti, în aşa fel încât chiar să punem oameni de mare valoare pe liste, fiindcă eu nu-i consider oameni de mare valoare care în momentul în care este bine, merg alături de partid, când partidul se află într-o situaţie mai dificilă sau atunci când ei întrezăresc oportunităţi în alte partide politice, ne părăsesc. Aşa că atenţie mare, atât în alegerile locale, ci şi parlamentare", a subliniat Nassar.

Gabriela Firea a fost aleasă, luni, cu unanimitate de voturi, în funcţia de preşedinte al PSD Bucureşti. Primarul general al Capitalei a declarat, după anunţarea votului, că se bucură că la sediul central al partidului „nu se mai urzesc planuri nefaste” pentru Capitală.

La începutul lunii iulie, într-o şedinţă informală a CEx a fost luată decizia suspendării din PSD pentru o perioadă de 6 luni a lui Robert Negoiţă.