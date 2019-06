„Legea anti-cămătarie te protejează de dobânzile ruinatoare, limitându-le la un plafon maxim decent. De asemenea, te pune sub protecţia unui judecator în cazul în care eşti ameninţat cu executarea silită şi cu evacuarea din locuinţa familială de bancă, IFN sau de colectorul de creanţe. În plus, te asigură contra riscurilor de a deveni victima speculaţiilor financiare şi judiciare ale colectorilor de creanţe. În fine, îţi oferă un sprijin în situaţiile de criză financiară cauzate de ultra-aprecierea valutei creditului în raport de moneda naţională şi de veniturile tale din muncă, limitând volumul plăţilor până la un nivel suportabil. Eşti de acord cu o asemenea lege sau rejectezi ideea, preferând să aperi dreptul creditorilor financiari de a face uriaşe profituri din captivitatea ta şi din nefericirea ta?”, arată textul petiţiei online, iniţiată d senatorul ALDE alături de avocatul Gheorghe Piperea.

Petiţia a strâns, până în prezent, peste 3.000 de semnături.

La finele lunii mai, senatorul ALDE Daniel Zamfir a depus, la Senat, un proiect legislativ care prevede limitarea dobânzii excesive pentru credite, inclusiv cele aflate în curs de derulare.

Astfel, acesta propune limitarea dobânzii excesive: „Dobânda renumeratorie în raporturile juridice în care debitorul are calitatea de consumator se stabileşte prin raportare la dobânda egală, astfel cum aceasta este definită în Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, art 3 (1), privind dobânda legală renumeratorie şi penalizare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor mpsuri financiare-fiscale în domeniul bancar”, potrivit proiectului legislativ.

Iniţiativa prevede limitarea dobânzii anuale efective astfel: „Dobânda anuală efectivă în cazul creditelor imobiliare nu poate depăşi cu mai mult de 3% dobânda legală. Dobânda anuală efectivă în cazul creditelor de consum nu poate depăşi 18% pe an. Dobânda anuală efectivă în cazul microcreditelor nu poate depăşi 30% pe an, dacă scadenţa este de peste 90 de zile; 100% pe an, dacă scadenţa ese între 16 şi 90 de zile; 200% pe an, dacă scadenţa este de maxim 15 zile. Dobânda penalizatoare în raporturile juridice în care debitorul are calitatea de consumator nu poate depăşi cu mai mult de 3% dobânda legală”.

De asemenea, „comisionul aplicat ca procent din valoarea sau soldul credutului este interzis”.

În înţelesul proiectului legislativ, Daniel Zamfir defineşte următorii termeni:

„Este consumator în sensul prezentei legi, persoana fizică, inclusiv codebitorul, care, cu prilejul încheierii actului juridic creator al datoriei, acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale sau profesionale.

Dobânda excesivă sau camata este o dobândă contractuală superioară dobânzilor comerciale curente practicate de instituţii de credit pe piaţa financiar-bancară internă, fiind în mod manifest disproporţionată faţă de media acestor dobânzi comerciale curente. Se prezumă că dobânda este excesivă ori de câte ori depăşeşte dublul mediei dobânzii comerciale curente.Creditul de consum este un împrumut sau un credt a cărei valoare maximă este de 20.000 euro, în echivalent lei, a cărei perioadă maximă de rambursare este de cinci ani, indiferent dacă este garantat sau nu cu ipoteci imobiliare.

Comisionul aplicat ca procent din valoarea sau soldul credutului este interzis.

Dobânda anuală efectivă înseamnă costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului”.

Propunerea legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva camătăi şi a altor forme de abuz de putere economică a fost înregistrată la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor.