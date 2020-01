Sindicaliştii de la Solidaritatea Hunedoara au trimis Guvernului un document prin care solicită implicarea de urgenţă pentru emiterea unor hotărâri care să ducă la evitarea sistării activităţii Termocentralei Mintia, deoarece şi Deva poate rămâne fără apă caldă şi căldură.



„Sindicatul Solidaritatea Hunedoara solicită implicarea de urgenţă a Guvernului României în vederea evitării opririi activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cadrul Termocentralei Mintia ca urmare a politicii de falimentare duse chiar de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu efecte deosebit de grave asupra cetăţenilor municipiului Deva, precum şi asupra instituţiilor publice locale, şcoli, grădiniţe, spitale. Solicităm prezenţa reprezentanţilor Guvernului României cu responsabilităţi legate de funcţionarea Societăţii Complexului Energetic Hunedoara şi a Termocentralei Mintia, la sediul acesteia, în săptămâna 6-10 ianuarie 2019, în vederea adoptării unor hotărâri care să ducă la evitarea sistării activităţii termocentralei", au transmis reprezentanţii Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, într-un comunicat de presă remis, vineri, MEDIAFAX.

Mii de oameni din Petroşani au rămas, astfel, în această iarnă, fără căldură şi apă caldă, din cauza lipsei cărbunelui.

„Sindicatul Solidaritatea Hunedoara aduce la cunoştinţa opiniei publice dovezi care indică faptul că Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri este responsabil de falimentul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. precum şi de vulnerabilizarea Sistemului Energetic Naţional. Importurile la energia electrică pe intervalele în care consumul este la vârf sunt tot mai dese, fapt ce poate aduce atingere la siguranţa naţională. De asemenea, informăm opinia publică cu privire la faptul că acelaşi minister se face vinovat de lipsa căldurii şi a apei calde pentru mii de cetăţeni ai municipiului Petroşani, în ciuda faptului că Termocentrala Paroşeni a beneficiat de investiţii de peste 100 milioane euro din bani publici, termocentrală care în anul 2019 a funcţionat foarte puţin, circa două luni", se mai precizează în comunicatul de presă.

Sindicaliştii susţin că refuzul Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri de a realiza stocurile de cărbune necesare pentru trecerea sezonului rece, conform Legii 82/1992, a dus la această situaţie.

„În Deva au căldură. Cărbune nu avem decât de pe o zi pe alta. În Petroşani nu, iarna asta nu au avut deloc căldură, 800 de apartamente au fost lăsate în frig, cu promisiuni că se reia. Conform legii, trebuia să fie anunţaţi cu şase luni înainte că nu se va furniza energie termică şi atunci fiecare opta o sursă alternativă. Motivul, lipsă cărbune, cu toate că avem 60.000 de tone în Portul Constanţa contractate şi plătim taxă de depozitare şi nu le aducem de acolo. Nu se doreşte. De aici şi apelul către Guvern", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, preşedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Iştoc.

Iştoc a mai spus şi că salariaţii Complexului Energetic Hunedoara nu şi-au primit salariile pe 30 decembrie, fiind anunţaţi că vor încasa banii vineri.

„Vineri li se spune că primesc avansul marţi. Există riscul declanşării unor proteste şi sistarea activităţii", a mai spus sindicalistul.

De cealaltă parte, primarul din Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi susţine că CEH ar fi refuzat să preia distribuţia agentului termic în Petroşani.

„Apă caldă nu mai avem de mult, în sistem centralizat, de vreo patru-cinci ani, însă căldură nu au dat pentru că nu au avut cărbune cei de la Paroşeni. Nici nu vor mai da în sistem centralizat. Mai sunt doar la Petroşani branşate la sistemul centralizat în jur de 400-500 de apartamente, probabil. Probabil că oamenii s-au descurcat electric sau pe gaz, pentru că în Petroşani avem gaz metan în toate blocurile. Eu am avut o mare supărare vizavi de faptul că Complexul furnizează căldură în Deva, iar la Petroşani nu au vrut niciodată să preia acest sistem, să preia ei distribuţia agentului termic. Nu au vrut, efectiv. La Deva au făcut treaba asta, la Petroşani nu au vrut. Au tot evitat. Noi am scos la licitaţie această activitate de distribuire a agentului termic, Complexul a venit la licitaţie, dar au făcut in aşa fel încât să fie descalificaţi. Altcineva nu s-a prezentat. Complexul e în insolvenţă, am primit un răspuns de la administratorul judiciar înainte de sărbători, prin care au recunoscut că nu au efectiv cărbune şi nu pot să furnizeze căldură", a declarat, pentru MEDIAFAX, Tiberiu Iacob-Ridzi, primarul municipiului Petroşani.