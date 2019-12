Klaus Iohannis a declarat, luni,că la 30 de la Revoluţie, nu a fost aflat adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în timpul revoltei anticomuniste din 1989. „Statul român a întârziat nepermis de mult aflarea adevărului, iar aceasta este o piatră de încercare pentru justiţia română”, a mai spus el.

„După 1990, au existat diferite iniţiative prin care a fost onorată memoria celor care şi-au dat viaţa în Decembrie 1989. S-au denumit străzi, s-au construit monumente de for public, s-au organizat evenimente de comemorare. Cu un singur lucru am rămas însă datori – nu am aflat adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în timpul revoltei anticomuniste din 1989. Jertfa şi sacrificiul românilor care au stat, cu piepturile goale, în faţa gloanţelor, a tancurilor şi a celor mai îngrozitoare forme de tortură nu pot rămâne fără răspunsurile la întrebările fundamentale care vizează Revoluţia. Statul român a întârziat nepermis de mult aflarea adevărului, iar aceasta este o piatră de încercare pentru justiţia română. Aflarea adevărului reprezintă o necesitate pentru victime şi urmaşii lor, pentru români, pentru viitorul nostru comun”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis în discursul pe care l-a ţinut la şedinţa solemnă a Parlamentului.

Potrivit şefului statului, o democraţie veritabilă este construită pe bazele adevărului şi ale dreptăţii, iar această ”restanţă majoră a justiţiei române reprezintă o fantomă care ne va urmări pe toţi multă vreme de acum încolo”.

„Aşadar, Justiţia trebuie să stabilească adevărul şi să-i tragă la răspundere pe cei vinovaţi!

Veţi fi de acord cu mine că o ţară construită pe sacrificiul eroilor şi al martirilor români, care a îmbrăţişat valorile statului de drept, o ţară membră a Uniunii Europene şi a NATO, care a ales calea democraţiei liberale, nu poate fi indiferentă la crimele şi abuzurile comise de regimul comunist în Decembrie 1989. Comunismul a reprezentat chintesenţa răului absolut, iar eliberarea din ghearele unei conduceri criminale a fost posibilă doar prin revolta din Decembrie 1989. Toţi acei români care s-au ridicat la luptă, începând cu 16 Decembrie ‘89, mai întâi în Timişoara şi apoi în celelalte oraşe din ţară, au avut credinţa că regimul care i-a aruncat în minciună, întuneric şi frică poate fi învins, iar democraţia poate fi cucerită într-un mod categoric. Valorile pentru care ei au luptat sunt temelia societăţii noastre, în care oricine poate exprima opinii diferite referitoare la trecut, prezent ori viitor. Această libertate însă nu poate să ducă în derizoriu adevărul”, a adăugat Iohannis.

El a mai spus că niciun partid politic, niciun grup, nicio entitate şi niciun român nu au dreptul să nege existenţa acestui „eveniment cardinal pentru devenirea democratică a României”.

„În calitate de Preşedinte al României, resping cu fermitate orice opinie care pune sub semnul întrebării existenţa unei revoluţii anticomuniste, plătite cu jertfă de sânge, pentru libertate şi democraţie, în Decembrie 1989”, a mai afirmat şeful statului.

Klaus Iohannis: Sacrificiul din Decembrie 1989 să nu rămână doar o pagină de istorie glorioasă

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la şedinţa solemnă a Parlamentului, că pentru ca sacrificiul din Decembrie 1989 să nu rămână doar o pagină de istorie glorioasă este nevoie ca idealurile Revoluţiei Române să fie piatra de temelie a tuturor proiectelor naţionale.

„Apare însă imediat întrebarea fără de care nu ne putem clădi viitorul: ce facem cu acest adevăr? Pentru ca sacrificiul din Decembrie 1989 să nu rămână doar o pagină de istorie glorioasă, este nevoie ca idealurile Revoluţiei Române să fie piatra de temelie a tuturor proiectelor noastre naţionale şi să inspire tânăra generaţie”, a declarat Klaus Iohannis în timpul discursului său din Parlament.

El a mai spus că democraţia câştigată în Decembrie 1989 înseamnă respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, înseamnă pluralism, separaţia puterilor în stat, protecţia minorităţilor naţionale şi, nu în ultimul rând, dreptul de a alege.

„Românii au dovedit, atât prin forţa cu care s-au opus atacurilor sistematice la adresa democraţiei şi justiţiei, cât şi prin alegerile lor, că sunt profund europeni, că sunt puternic ataşaţi de valorile şi principiile democratice şi ale statului de drept, iar idealurile pentru care s-a murit în Decembrie 1989 sunt asumate deja în conduita noastră civică şi ne definesc opţiunile. Rezultatele voturilor exprimate în scrutinele recente au arătat că România este o ţară cu o democraţie matură, consolidată, funcţională, puternic integrată în structurile euroatlantice şi europene, o ţară care respectă valorile europene şi pe acest drum vom continua să dezvoltăm proiectul de reconstrucţie. Dinamica acestui an a reconfirmat că românii, indiferent că trăiesc în interiorul sau în afara graniţelor, nu îşi uită eroii şi idealurile pentru care aceştia şi-au dat viaţa. Alegerile din 2019 au validat tot ce am realizat împreună în toţi aceşti 30 de ani”, a adăugat şeful statului.

El a apreciat că, printr-un efort colectiv, se poate clădi o societate sănătoasă şi prosperă, în care politicienii să guverneze în interesul public şi să îşi pună toată priceperea în slujba cetăţenilor, parlamentarii să legifereze eficient, instituţiile să fie funcţionale, magistraţii să înfăptuiască justiţia şi să apere ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, antreprenorii să respecte principiile economiei de piaţă, presa să fie liberă şi să îşi exercite rolul de câine de pază al democraţiei.

„Aceasta este ţara în care românii vor să trăiască şi pe care vor s-o lase moştenire generaţiilor viitoare. În cele trei decenii care au trecut de la căderea comunismului, România şi-a câştigat locul binemeritat în rândul naţiunilor democratice, a aderat la Uniunea Europeană, este membru NATO, iar cetăţenii au învăţat să îşi apere drepturile şi interesele, să sancţioneze rapid acţiunile care aduc atingere valorilor în care cred şi să participe activ la viaţa cetăţii. Cu toate acestea, dintre proiectele noastre naţionale întemeiate pe idealurile Revoluţiei Române, sunt încă multe pe care le mai avem de dus la bun sfârşit. Nu am însă nicio îndoială că vom reuşi să le realizăm cu succes pe toate, cu o singură condiţie esenţială: aceea de a fi uniţi! Doar împreună putem reconstrui această ţară”, a mai transmis Klaus Iohannis.

El a criticat „tentativele disperate ale unor politicieni de a promova cultura minciunii şi de călca în picioare principiile şi valorile europene” din ultimii ani.

„Folosind un drept câştigat prin sânge, votul, românii au trasat clar direcţia pe care ţara noastră trebuie să o urmeze. Este un drum de la care nu avem voie să ne mai abatem”, a mai spus preşedintele Iohannis.

Orban: Am fi ajuns mai departe dacă românii ar fi văzut dreptatea pentru victimele comunismului

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la şedinţa solemnă a Parlamentului care marchează 30 de ani de la Revoluţie, că România ar fi ajuns mai departe dacă românii "ar fi văzut adevărul mai repede şi ar fi văzut dreptatea triumfând pentru victimele regimului comunist".

„Ca prim-ministru vreau să amintesc atât celor care au atribuţia constituţională de a cerceta faptele şi de a face dreptate, cât şi celor care cred că aceste fapte trebuie uitate, sănătatea unei comunităţi, a unei naţiuni, solidaritatea dintre membrii unei societăţi puternice se întemeiază pe încredere şi adevăr. Am fi ajuns mult mai departe, am fi fost mult mai uniţi, am fi împlinit încă şi mai multe aspiraţii şi am fi suferit mai puţin în anii tranziţiei dacă românii ar fi văzut adevărul mai repede şi ar fi văzut dreptatea triumfând atât pentru victimele regimului comunist, cât şi pentru cele ale represiunii din ultimele zile ale dictaturii Ceauşiste”, a afirmat Ludovic Orban.

Prim-ministrul a declarat că „grupuri de interese” ar dori să facă uitate victimele Revoluţiei.

„Au existat forţe politice , grupuri de interese care au încercat să folosească revoltă populară în scopuri partizane şi care astăzi ar dori să facă uitate victimele şi eroii acelor zile, măreţia şi tragismul acelei revolte a maselor de români împotriva dictatorului nu pot fi însă anulate de tentativele ulterioare de acaparare şi de deturnare a ceea ce s-a întâmplat în revoluţie. Ne vom pleca întotdeauna capul în faţă miilor de victime ale represiunii, morţi,răniţi, văduve, orfani, al căror sacrificiu a readus democraţia în România, dar expresia simbolică a recunoştinţei noastre nu este de ajuns. Sacrificiul lor cere şi dreptate, cere să aflăm în sfârşit tot adevărul despre represiunea, despre zilele tulburi, care şi după căderea regimului au continuat să moară oameni. (...) Dreptatea pentru ei trebuie să vină de la instituţiile statului de drept şi s-a lăsat deja mult prea mult timp aşteptată”, a spus Ludovic Orban.

Liderul liberal a precizat că oricâte tentative au fost în spaţiul public, „nimeni nu poate să îi uzurpe poporului român acest rol de creator al propriului destin”.

„În decembrie 1989 poporul român şi-a recăpătat dreptul de aş hotăra viitorul şi s-a arată demn de istoria să. Nimeni nu poate, oricâte tentative au apărut în spaţiul public, să îi uzurpe acest rol de creator al propriului destin. Nimeni nu poate să şteargă din memoria noastră şi a lumii, imaginea milioanelor de români de pe străzile României, euforia acelor zile, sentimentul de eliberare, care părea să alunge şi foamea şi frigul şi pericolul gloanţelor care îi pândeau pe cei care deschideau un nou capitol în istoria ţării”, a subliniat Orban.

Ciolacu, la şedinţa solemnă din Parlament: Libertatea de astăzi are în spate un preţ plătit cu sânge

Marcel Ciolacu a afirmat, luni, în cadrul şedinţei solemne a Parlamentului, că libertatea de astăzi a fost obţinută cu „sângele tinerilor de la Revoluţie” şi că nimic din ceea ce trăim astăzi n-ar fi fost posibil fără sacrificiul acestora. Acesta a subliniat importanţa unui proiect naţional.

„Anul Acesta se împlinesc 30 de ani de la revoluţia din 1989. Pentru mulţi dintre noi poate părea o perioadă foarte lungă. Multe s-au schimbat de atunci şi puţini îşi aduc aminte de sentimentul acela de libertate care plutea în acele zile, de solidaritatea incredibilă a celor care au ieşit atunci în stradă, sau de visele lor. Viaţa şi-a urmat în mod inevitabil cursul iar, odată cu schimbul de generaţii, amintirea acelor zile s-a estompat treptat şi a ajuns un eveniment în cartea de istorie”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni, în cadrul şedinţei solemne a celor două Camere.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a precizat că apărarea idealulilor revoluţiei a devenit "un concept extrem de abstract pentru mulţi dintre cei care nu au absolut nicio amintire din decembrie 1989".

„Tocmai de aceea, avem datoria de a le spune că libertatea de a alege cum să trăim şi cum să ne construim fiecare destinul, îşi are originea în acele zile tulburi din 89. Nimic din ceea ce trăim astăzi n-ar fi fost posibil fără sacrificiul şi jertfa celor care au reuşit cu mânile goale, în faţa tancurilor şu gloanţelor, să înlăture un regim abuziv. Vreau să nu uităm niciodată că libertatea de astăzi are în spate un preţ greu, un preţ plătit cu sânge de tinerii de la Revoluţie”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a mai declarat că a pune etichete şi a căuta vinovaţi pentru ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani nu ajută la progresul ţării şi că este nevoie de un proiect de ţară.

„Au trecut 30 de ani de la Revoluţie. Sunt conştient că unele lucruri puteau fi făcute mai bine în acest timp.Dar să cauţi mereu vinovaţi şi să pui etichete, cred că acest lucru nu ne va ajuta foate mult să progresăm. Cel mai bine este să avem un proiect naţional, pornind de la toate lucrurile bune pe care le-am făcut în acest timp. Generaţia 1989 ne-a oferit o Românie liberă şi este de datoria noastră să lăsăm generaţiilor viitoare o Românie mai bună, mai frumoasă şi mai prosperă”, a conchis preşedintele Camerei Deputaţilor.

Barna: Dacă nu transformăm libertatea în bunăstare, Revoluţia Română rămâne neterminată

Dan Barna a afirmat, luni, în Parlament, că dacă libertatea obţinută în 1989 nu se materializează în bunăstare, demnitate şi civilizaţie, revoluţia Română rămâne „neterminată”. „Acel «aşa-i la noi» rămâne un laitmotiv al cotidianului după 30 de ani”, a mai spus liderul USR.

„În decembrie 1989, România s-a scuturat de o dictatură criminală care ne-a scos pentru o bună bucată de timp din istoria Europei. Am reuşit atunci să aruncăm la gunoi acea dictatură şi să ne recuperăm demnitatea pentru că în cele mai negre momente, românii au dovedit că au demnitiatte şi au mândria să vorbească şi atunci când au decis să vorbească i-a auzit o lume întreagă. 45 de ani regimul comunist a încercat să reproducă un om după chipul şi asemănarea lui. Nu au reuşite, nu aici, nu în România. Ceea ce au reuşit însă este să confişte şi să risipească potenţialul de dezvoltare al acestei ţări”, a afiramt preşedintele USR Dan Barna, luni, în şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată împlinirii a 30 de ani de la Revoluţia din 1989.

Acesta a mai precizat că nematerializarea libertărţii în bunăstare sau civilizaţie dovedeşte că Revoluţia Română este una „neterminată”.

„Da, avem libertate. Dar ce facem noi cu această libertate de 30 de ani. Nu am reuşit oare să o administrăm aşa cum se cuvine? Le oferim oare cetăţenilor noştrii viaţa pe care o merită? Sunt sistemele noastre de educaţie, de sănătate, astfel încât cetăţenii noştrii să se bucure de roadele libertăţii? Acest «aşa-i la noi» este încă după 30 de ani un laitmotiv al cotidianului nostru. Câtă vreme e aşa şi câtă vreme nu vom reuşi să transformăm libertatea în bunăstare, demnitate şi civilizaţie, revoluţia română acum după 30 de ani este tot o Revoluţie neterminată”,a mai spus liderul USR.

Ştirea iniţială

La eveniment participă şi Klaus Iohannis, Ludovic Orban, Principesa Margareta şi fostul şef de stat Emil Constantinescu.

Parlamentul va adopta, cu această ocazie, o declaraţie consacrată marcării a 30 de ani de la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, a anunţat preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu.

Tot la propunerea preşedintelui Senatului, Parlamentul a ţinut un moment de reculegere „în memoria martirilor Revoluţiei Române”.