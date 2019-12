Iniţiativa de luni, 30 decembrie 2019, survine ca urmare a unei înţelegeri între Washington şi Beijing, semnată la începutul acestei luni, document care parafează Faza I a unui acord comercial bilateral.



Cele două culturi agricole transgenice aprobate aparţin Corteva AgriScience, şi anume soia DAS-81419-2, respectiv papaia 55-1, ambele dezvoltate împreună cu USDA şi cu Universitatea din Hawaii. Dezvoltatorul celor două produse reprezenta până nu demult divizia agricolă a DowDuPont, până să devină o companie independentă, listată public.



„Acordul dezvoltă şi mai multe canale de import al produselor agroalimentare provenite din SUA şi îmbunătăţeşte sistemul de achiziţie a soiei nord-americane”, a afirmat Li Qiang, analist-şef la Shanghai JC Intelligence Co. Ltd. „Aprobarea importului varietăţii de papaia (n.r. - 55-1) ar putea susţine şi ea achiziţia unei cantităţi şi mai mari de fructe din SUA”.



În plus faţă de soia şi papaia, China a reînnoit licenţele de import la porumbul T25, la varietăţile de soia A5547-127, rapiţa T45, Oxy-235, respectiv Ms8Rf3 aparţinând BASF, alături de alte produse dezvoltate de companii de renume.



Vorbim în acest caz de produsele aflate acum sub umbrela Bayer, şi anume soia MON89788, bumbacul 15985, respectiv sfecla de zahăr H7-1, aparţinând iniţial Monsanto Far East Ltd, precum şi produsele subsidiarei DuPont (Pioneer) – soia 305423 şi 305423xGTS40-3-2.



SUA este cel mai mare producător de plante transgenice, în timp ce China este cel mai mare importator de soia şi rapiţă MG.



Fermierii nord-americani şi companiile dezvoltatoare de material semincer s-au plâns nu o dată de procesul lent şi impredictibil de licenţiere la import a culturilor agricole transgenice de către autorităţile de la Beijing.



Astfel, SUA au solicitat ca acestea să-şi îmbunătăţească sistemul de licenţiere, astfel încât acesta să fie mult mai transparent, rapid şi bazat pe metode ştiinţifice.



Tergiversările au generat în timp tensiuni între cele două mari economii mondiale.



Toate aprobările îşi produc efectele din data de 2 decembrie 2019 şi au valabilitate timp de trei ani de zile, potrivit unei declaraţii publicate pe site-ul ministerului Agriculturii şi Afacerilor Rurale din China, citate de Reuters.

Europa bate pasul pe loc. ONG-urile fac legea



Anul trecut, la data de 14 martie, Tribunalul Uniunii Europene (EGC) decidea că grupurile din societatea civilă pot contesta modul în care Comisia Europeană (CE) a autorizat comercializarea organismelor modificate genetic (OMG) în interiorul Uniunii Europene.



Şi asta după ce europarlamentarii Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară au înaintat o propunere de rezoluţie referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizaţiei pentru introducerea pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic (2018/2568(RSP))



Hotărârea Tribunalului survenea în urma respingerii de către Comisia Europeană (CE) a unei solicitări venite din partea unui grup de activişti reuniţi sub numele de TestBioTech de revizuire a deciziei de acceptare pe teritoriul blocului comunitar a soiei transgenice produsă, la acea vreme, de entităţile Pioneer şi Monsanto.



Soia boabe MG a primit girul CE în 2015 ca urmare a unei recomandări pozitive venite din partea EFSA (Agenţia Europeană pentru Siguranţă Alimentară).



Oamenii de ştiinţă europeni au declarat în mod repetat că OMG-urile sunt sigure pentru consumul uman, cât şi pentru mediul de cultură faţă de omoloagele lor nemodificate genetic, însă opoziţia venită din partea consumatorilor rămâne una puternică. Permisiunea de acces a culturilor transgenice pe piaţa UE este de cele mai multe ori întârziată ca urmare a neînţelegrilor dintre ţările membre ale blocului comunitar.



În plus, potrivit comunicării oficiale a CJUE din 25 iulie 2018, cu privire la cazul C-528/16, toate produsele obţinute prin mutageneză sunt OMG şi, în principiu, sunt supuse obligaţiilor prevăzute de directiva privind OMG-urile.



Cu toate acestea, organismele obţinute prin tehnici de mutageneză care au fost utilizate convenţional în mai multe aplicaţii şi care au un istoric de siguranţă îndelungat sunt scutite de aceste obligaţii, cu condiţia ca statele membre UE să aibă libertatea să le supună, în conformitate cu legislaţia UE, obligaţiilor prevăzute de Directiva CE 18/2001 sau altor obligaţii.

Sursa foto: Shutterstock