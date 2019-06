REPORT LA JOKER: APROXIMATIV 2,2 MILIOANE EURO

TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, ÎN DIRECT, PE ROMÂNIA TV, ÎN CADRUL EMISIUNII “ROMÂNII AU NOROC”, ÎNCEPÂND CU ORA 18:15

La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 656.000 lei (aproximativ 140.000 de euro) iar La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,4 milioane lei (peste 510.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,36 milioane lei (aproximativ 2,2 milioane euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 101.600 de lei (peste 21.500 de euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 208.700 lei (peste 44.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 127.000 de lei (peste 27.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 341.500 lei (peste 72.000 euro).

JOKER - 34, 11, 21, 40, 43 + 2;



NOROC PLUS - 7 9 5 6 5 0



LOTO 6/49: 2019: 25, 30, 2, 49, 15, 31



NOROC: 2019: 9 3 9 0 4 8 2



SUPER LOTO 5/40 - 24, 11, 6, 33, 29, 27;



SUPER NOROC - 2 9 5 9 1 5

La tragerea Loto 5/40 de joi, 6 iunie, la categoria I, s-au inregistrat doua castiguri a cate 81.063 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la agentia 29-022 din Ploiesti si a fost completat cu o varianta simpla in zona A si o combinata completa de 6 numere (6 variante) in zona B, in total 7 variante, pretul biletului fiind de 21,50 lei. Cel de-al doilea bilet norocos a fost jucat la agentia 30-014 din Tasnad, jud. Satu Mare si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si cinci variante la Super Noroc, pretul acestuia fiind de 17,50 lei.

La tragerea Loto 6/49 de joi, 6 iunie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 68.685,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 18-022 din Turceni, jud. Gorj si a fost completat doar cu o varianta simpla la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 5,50 lei.

