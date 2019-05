La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,31 milioane lei (peste 485.000 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,96 milioane lei (peste 623.000 euro).



La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 9,9 milioane lei (peste 2 milioane euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 164.000 lei (peste 34.000 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 111.400 lei (peste 23.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 331.700 lei (peste 69.600 de euro).



La tragerea Joker de duminica, 26 mai, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 180.286,18 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 33-013 din Gura Humorului si a fost completat cu doua variante simple la Joker.

