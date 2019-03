LOTO, LOTO 6/49, JOKER şi NOROC. La Loto 6 din 49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 3,28 milioane de euro, iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 473.000 de euro.



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de circa 1,49 milioane de euro, în timp ce la Noroc Plus, la aceeaşi categorie, este în joc un report în valoare de peste 92.000 euro.



La Loto 5 din 40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 62.000 de euro, iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 57.300 de euro.



Marele premiu la Loto 6 din 49 a fost câştigat ultima dată pe 2 decembrie 2018, la Tragerea Suplimentară de Centenar. Premiul de atunci a fost în valoare de 3,72 milioane de euro.

În primele două luni ale acestui an, Loteria Românaanunţă că a acordat 1.028.004 de câştiguri, în valoare totală de aproape 34,3 milioane de euro. În luna februarie a acestui an, Loteria Română a acordat, la jocurile automatizate pe care le organizează, 509.218 de câştiguri, în valoare totală de peste 16,75 milioane de euro.



LOTO, LOTO 6/49, JOKER şi NOROC. Numerele extrase pe 24 martie (vor fi publicate începând cu ora 18.15):



Loto 6 din 49:



Noroc:



Joker:



Loto 5 din 40:



Super Noroc:



Noroc Plus: