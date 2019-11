Daniel Ghiţă şi-a mărturisit preferinţele politice:

„Săptămâna trecută am văzut preşedintele României, care fuge de o dezbatere electorală! Prima data in istorie! Bărbat? Cum să nu te prezinţi la o dezbatere?

Aroganta maximă, arată dispreţ faţă de poporul român!

E o jignire la adresa românilor, să folosiţi slogane intr o campanie electorala. Un bărbat adevarat, merge la dezbatere, fără frică.

Un preşedinte care sta ascuns, după servicii, cozi de topor şi stapanii lui de afara, nu are cum sa fie un preşedinte bun pentru România!

Ce religie aveţi, domnule preşedinte ? Unde locuiesc părinţii dvs ? Ce ati făcut in ultimii cinci ani pentru România? NIMIC! Absolut nimic! Ati dezbinat românii , şi nu ati avut respect fata de constituţia României!

Cel mai rău preşedinte, care nu îşi asuma nimic şi jigneşte zâmbind, poporul român.

Noi, suntem de vină,ca ne înjurăm între noi, in loc sa nu mai permitem aşa ceva. In Serbia, era dat jos de mult din funcţie.

Eu sunt patriot şi nu voi vota Iohannis niciodată! Mai bine mort, decât sa votez un străin, care nu iubeşte România şi neamul românesc!

Nu are religia noastră, a “ tuturor românilor “ , care ne a unit sute de ani. Nu are compasiune faţă de poporul român. Istoria nu o sa te uite.

Eu, NU votez Iohannis!

Cei care îl votaţi, să vă asumaţi!

Eu, nu am sa las copilul meu pe mâna unui om, care nu are copii. Nu poate el sa înţeleaga durerea poporului, ca multinaţionalele fac in România miliarde, iar copiii noştri trăiesc in sărăcie.

România este o ţară bogată, in timp ce copiii României trăiesc in sărăcie. E timpul, poporul să nu mai voteze oameni care nu îşi iubesc poporul.

Eu, NU votez Iohannis! Nu îmi plăcea Dancilă, dar in ultima săptămână mi-a arătat că are curaj!

România are nevoie de patrioţi. Oameni care iubesc România şi neamul românesc!”, a scris Daniel Ghiţă pe Facebook.

