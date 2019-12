„Ipocrizie/nepricepere! Te numeşti Corina Creţu «HABARNAM»

- Atât cât am fost ministru al Transporturilor în 2017, tot atâta minte şi pricepere are doamna Creţu la fonduri europene şi altele.

- Mai bine să spună românilor de ce a rupt cu mâna ei proiectul metroului Bucureşti - Otopeni în două şi a aprobat finanţarea proiectului doar până la Mall Băneasa. De ce am fost nevoiţi, eu şi o întreagă delegaţie să ne certăm pe acest proiect cu funcţionarii doamnei Creţu, ea lăsându-ne singuri în birou, pentru că a plecat la fumat. Iar eu am martori şi memorie că ea era comisar în 2018.

- Eu nu fac SF-uri pe vorbe şi ochi frumoşi. Am făcut o analiză multicriterială, începută în mai 2018 şi terminată în decembrie 2018 cu BEI-Passa, validată de Jaspers, pe care am trimis-o la Bruxelles. Constat că dna. Creţu habar nu are de acest lucru.

- Am prins în proiectul de buget 2019 refacerea SF-ului pentru Iaşi - Tg. Mureş dar şi SF + PT pentru Bacău - Braşov, singura autostradă ce va putea fi realizată între Moldova şi Transilvania vreodată.

- Cred că dacă nu ţine minte cu cine a vorbit, nu ţine minte nici ce a vorbit. Cu mine precis nu a vorbit”, a scris Lucian Şova, sâmbătă, pe Facebook.

Reacţia lui Lucia Şova vine în contextul în care Europarlamentarul Corina Creţu a dezvăluit, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, o discuţie cu fostul ministru al Transporturilor în care i-a propus lui Lucian Şova începerea studiilor de fezabilitate pentru Autostrada A8, afirmând că acesta i-ar fi spus că trebuie să discute cu Liviu Dragnea.

La sfârşitul anului 2018, reprezentanţii asociaţiilor care luptă pentru Autostrada Ungheni - Târgu Mureş, ce leagă Moldova de Ardeal, declarau că sunt convinşi că Liviu Dragnea pune beţe în roate construirii acesteia.

Ulterior, când la conducerea ministerului a ajuns Răzvan Cuc, acesta declara că Autostrada A8 este obiectiv naţional şi în Moldova vor fi construiţi kilometri de autostradă.