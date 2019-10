Fosta şefă TAROM reacţionează: Singura legătură a ministrului Cuc cu aeronavele era când le număra pe cer la Giurgiu

Fostul director general al TAROM, Mădălina Mezei, l-a acuzat pe ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, că nu are nicio competenţă în aviaţie, precizând că „singura lui legătură cu aeronavele era atunci când le număra pe cer, la Giurgiu”.

Cuc reacţionează: Nu am cerut oprirea zborurilor, sunt victima unui scenariu

Ministul demis al Transporturilor Răzvan Cuc a negat vineri că i-ar fi cerut fosteri directoare Mădălina Mezei să oprească zborurile cu parlamentari şi pune demersul pe seama intereselor acesteia şi a familiei fostei directoare.

Ministrul a admis că a cerut lista palamentarilor care zburau cu avioanele Tarom, dar spune că a făcut acest lucru pentru a se convinge că aceştia sunt în regulă. În declaraţia sa ministrul a insistat asipra activităţii fostei directoare, căreia i-a reproşat incompetenţa, incapacitatea şi legăturile cu unele grupuri de interese, precum şi faptul că şi-ar fi avantajat membrii familiei care lucrează în Tarom.

Mădălina Mezei a spus că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a cerut să reţină aeronavele Tarom la sol în ziua moţiunii, acesta fiind motivul real al demiterii sale şi a adăugat că îi va face plângere penală. Cuc a răspuns, pe Facebook, că sunt minciuni aruncate pe piaţă.

Fostul director Tarom a confirmat că, joia trecută, când o parte dintre parlamentari trebuiau să vină din ţară pentru a participa la vot, ministrul demis al Transporturilor i-a cerut să reţină aeronavele la sol pentru a împiedica votul.

Consiliul de Administraţie al Tarom a precizat, într-un comunicat de presă, că în şedinţa din dată de 15 octombrie, a analizat activitatea directorului general şi a constatat nerespectarea contractului de mandat de către Mădălina Mezei, că nu a reuşit să ducă la îndeplinire Hotărârile Consiliului de Administraţie, Adunării Generale a Acţionarilor şi nici anumite obligaţii care ii reveneau potrivit Statului Companiei şi Contractului de Mandat şi că a întârziat procesul de modernizare a flotei de scurt curier.

Mădălina Mezei a fost numită la şefia Tarom în luna iunie, iar demiterea sa a avut loc la doar câteva zile după ce acelaşi Consiliu de Administraţie îi prelungise contractul de management cu două luni. Mădălina Mezei a fost al patrulea director al companiei numit în acest an.

Răzvan Cuc i-ar fi cerut iniţial Mădălinei Mezei să oprească cinci curse interne

Răzvan Cuc i-a cerut iniţial Mădălinei Mezei să oprească cinci curse interne şi să identifice parlamentarii care s-ar fi aflat la bord, a declarat fosta directoare a Tarom, la conferinţa de presă de vineri.

Cele cinci curse erau din Timişoara, două curse, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, a precizat Mezei. „I-am răspuns că aşa ceva este imposibil, pentru că noi nu suntem stăpâni de sclavi, suntem o companie de oameni liberi, aceşti piloţi, indiferent de ce le-aş fi spus eu, nu ar fi făcut niciodată aşa ceva. Şi evident eu nu aş fi putut să cer aşa ceva subordonaţilor companiei”.

Fosta directoare a spus că solicitarea a fost făcută cu două zile înainte de votul moţiunii şi i-a spus ministrului Răzvan Cuc că oprirea curselor nu este în atribuţiile ei. „Mi-a cerut domnul ministru să identific senatorii şi deputaţii aflaţi la bord. I-am arătat, după care a zis că mă contactează a două zi să îmi spună finalul deciziei dumnealui. Bineînţeles în acea seară, vă daţi seama, am fost afectată puternic emoţional. M-am gândit cum să fac, cum să îi demontez planul, cum să îi spun că aşa ceva nu este posibil pentru că era vorba de proiectul Tarom care risca să fie oprit. A două zi domnul ministru m-a chemat şi mi-a spus că trebuie să anulăm una dintre curse şi că să procedez în sensul asta. Şi atunci i-am spus că din păcate asta nu stă în puterea mea. Direcţia de zbor este condusă de domnul Susanu, care este post holder, şi nu am nicio autoritatea asupra lor. Dumnealui a confundat mandatul meu în ceea ce priveşte atribuţiile. După care mi-a spus dacă nu pot să îl opresc tehnic, şi am zis: „Domnule, am venit să restructurez compania, cum aş putea eu să vin, chiar eu managerul general, să spun directorului tehnic să saboteze propria operare? N-am cum să fac acest lucru”, a spus Mezei.

Mezei i-a spus ministruşui că nu poate opri cursele şi Răzvan Cucu a încercat să găsească alte soluţii. „Am contactat serviciul nostru de Operaţional Control Center, care se ocupă de planificarea aeronavelor la zbor, m-am asigurat că nu este nicio problema pe cursele de Baia Mare – Satu Mare, am sunat directorul operaţional, aici de faţă, l-am rugat de asemenea să aibă grijă să nu aibă nici cea mai mică întârziere pe această cursa. Am sunat directorul tehnic şi i-am spus să aibă grijă să nu se întâmple nimic de genul asta. Şi am sunat şi comandatul cursei, pe care am încercat să-l previn că dacă cumva va proceda în vreun sens de genul asta, toată lumea ştie, va fi direct responsabil pentru că este o iniţiativa în defavoarea companiei”, a adăugat fosta directoare.

Mădălina Mezei a spus că a fost chemată de procurorii DNA în calitate de martor în baza unui dosar deschis pentru Ministerul Transporturilor, care are în vedere abuzul în serviciu.

Mezei a precizat şi contextul în care a ajuns director general TAROM. „Ultimul meu scop este să fac un scandal mediatic din compania TAROM. În 20 iunie mi-am început mandatul interimar de director general TAROM, la solicitarea domnului ministru Cuc. M-a sunat, m-a chemat să discutăm şi m-a rugat să rămân pentru a prelua poziţia de director general TAROM, şi în vederea eficientizării după un plan coerent, care să permită o accesare de finanţare pe baza unui ajutor de stat. A început foarte bine relaţia de colaborare cu domnul Cuc, în sensul că eu l-am întrebat ce aşteaptă de la mine şi că dacă ne înţelegem şi avem viziuni similare o să rămân în această funcţie, dacă nu, mă voi retrage, pentru că din punctul meu de vedere dacă nu corespundem nu pute să deblocăm proiectul. Şi domnul Cuc mi-a zis atât: „Doamnă, eu vreau să salvez TAROM-ul şi mă bazez pe dumneavoastră. Aşa a început colaborarea cu domnul Cuc”, a spus Mezei.

În legătură cu demiterea sa, Mădălina Mezei spune că a fost sunată de preşedintele Consiliului de Administraţie. „Am fost sunată de preşedintele Consiliului de Administraţie, domnul Neacşa, în jur de ora 19:00, să mă informeze că Consiliul de Administraţie mi-a analizat activitatea şi au hotărât în unanimitate, fără doamna Cuzmanovici, dar dumneaei dăduse mandat, nu fusese încă revocată din funcţie, că mă vor destitui şi mă vor înlocui cu domnul Gvinda. Am cerut domnului Neacşa explicaţii în ce sens s-a ajuns la această decizie. Dumnealui mi-a spus că s-a analizat activitatea mea şi o să primesc în procesul verbal toată justificarea...Eu am venit la companie, am vorbit cu domnul director general Gvinda şi i-am spus că intenţionăm să intru în Consiliul de Administraţie, era convocatorul meu, avea mai multe puncte pe ordinea de zi, puncte de importantă vitală pentru companie şi că aş fi vrut să le susţin pentru că erau promovate de mine. Şi domnul Gvinda mi-am spus atunci că nu are nimic împotriva, însă a informat probabil Ministerul şi mi s-a blocat accesul. Ulterior l-am sunat pe domnul Neacşa, l-am rugat să mă primească în Consiliul de Administraţie. Dumnealui s-a arătat surprins şi a spus că nu am nicio calitate, după care a spus că mă va recontacta, ca să mă cheme la o întâlnire la el în birou, pentru că în calitatea aceea pot să discut cu el. Ca să vedem faţă în faţă, ochi în ochi care a fost, de fapt, substratul acestei schimbări”.

