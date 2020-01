UPDATE ”Având în vedere escaladarea tensiunilor în zona Orientului Mijlociu, generată de ultimele evenimente din Republica Irak, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să evite călătoriile care nu sunt absolut necesare în această ţară. De asemenea, cetăţenilor români care se află în Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă să evite zonele în care au loc mitinguri, manifestaţii politice sau orice fel de demonstraţii”, ser arată în atenţionarea MAE.

Potrivit sursei citate, cetăţenii români sunt sfătuiţi să se informeze, în prealabil, asupra situaţiei de securitate din zonele în care urmează să călătorească, să aibă o atitudine cooperantă cu autorităţile locale şi să îşi noteze coordonatele de contact ale celei mai apropiate misiuni diplomatice sau consulare române, coordonate disponibile la următoarea adresă: www.mae.ro/romanian-missions.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe recomandă insistent cetăţenilor români să îşi anunţe prezenţa la cea mai apropiată misiune diplomatică sau consulară română, transmiţând coordonatele pentru a putea fi contactaţi în eventualitatea apariţiei unei situaţii de urgenţă.

Cetăţenii români care sunt implicaţi într-o situaţie deosebită pot apela numerele de telefon ale celei mai apropiate misiuni diplomatice sau consulare române, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă sau la numerele de telefon de urgenţă ale acestora, care se regăsesc pe pagina web a MAE: www.mae.ro/romanian-missions.

Qassem Soleimani, şeful Forţelor Quds din Iran, a fost ucis într-un atac aerian care a fost lansat de trupele americane asupra convoiului în care acesta se afla pe aeroportul din Bagdad, a anunţat vineri Pentagonul.

Generalul, care a condus aripa internaţională a Gărzilor Revoluţionare şi a avut un rol cheie în războaiele din Siria şi Irak, a dobândit statutul de celebritate acasă şi în străinătate. De asemenea, a contribuit în mod semnificativ la răspândirea influenţei iraniene în Orientul Mijlociu.

Ambasada SUA de la Bagdad a recomandat cetăţenilor americani să să părăsească "imediat" Irakul, în contextul în care regimul de la Teheran a promis că va răzbuna asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, liderul Forţelor Quds, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Ministerul de Externe al Rusiei a avertizat vineri că uciderea generalului iranian Qassem Soleimani în urma unui raid aerian american va amplifica tensiunile în Orientul Mijlociu, relatează site-ul agenţiei Reuters, citând agenţia de ştiri RIA.

Proteste masive în Iran după ce liderul militar Qassem Soleimani a fost murit în urma unui atac aerian american.

Tensionarea conflictelor geopolitice din Orientul Mijlociu ar putea provoca Iranul să recurgă la perturbarea sau chiar blocarea transporturilor internaţionale de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru tranzitul petrolului din regiunea Peninsulei Arabe, arată CNN într-o analiză.

Ambasada SUA de la Bagdad a recomandat cetăţenilor americani să să părăsească „imediat" Irakul, în contextul în care regimul de la Teheran a promis că va răzbuna asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, liderul Forţelor Quds, relatează site-ul agenţiei Reuters.



Qassem Soleimani, şeful Forţei de elită Quds din Iran, a fost ucis într-un atac aerian care a fost lansat de trupele americane asupra convoiului în care acesta se afla pe aeroportul din Bagdad, a anunţat vineri Pentagonul.

