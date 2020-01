Magda a amintit de perioada în care a vorbit public despre boala copilului ei, când mulţi oameni au căutat-o, dar asta a trecut repede şi tot doar cu o mână de prieteni s-a descurcat.



Jurnalista a atras atenţia asupra reţelelor sociale ne dau iluzia că suntem populari şi importanţi când, de fapt, suntem singuri.



„Când, după 4 luni de tăcere pe facebook (luni în care nimeni nu m a întrebat ce fac) am povestit despre boala lui Vlad, a urmat o perioadă în care zilnic primeam zeci de telefoane de la colegii din presă. Eram solicitată pentru intervenţii în emisiuni, mi se cereau declaraţii etc etc. Apoi, când subiectul s a învechit, nu m a mai căutat nimeni, în afară de câteva persoane. Degetele de la ambele mâini mi ajung pentru a număra persoanele rămase alături. Dintre toţi politicienii şi personalităţile publice, singurul care mi a vorbit ca om, nu că oficial a fost prim ministrul de atunci, Mihai Tudose. Nu simpatizez cu niciun partid, nu vreau să fac osanale nimănui. Apoi, au fost alături de mine prietenele de o viaţă, câteva colege şi, cam atât. Prieteniile virtuale ne dau senzaţia că suntem importanţi pentru alţii, că altora chiar le pasă de noi...Noi ne liniştim conştiinţa şi avem senzaţia că facem ceva dacă avem o reacţie la postările „prietenilor” virtuali şi invers. În realitate suntem singuri. Fiecare cu viaţa lui. Iar excesul ăsta de socializare virtuală ne a transformat în nişte solitari inadaptaţi, în nişte automulţumiţi blazaţi, fericiţi că o poză retuşată (sau nu) ne a adus nu ştiu câte like-uri. Cât despre dispariţia prematură a Cristinei Ţopescu nu pot spune decât ca o regret. Nu am fost atât de apropiate încât să mi permit să vorbesc despre ea în aceste momente. În plus, văd atâta ipocrizie, atâtea regrete exprimate peste tot de la persoane care în realitate ştiu că nu o plăceau, încât mi-e silă”, a scris Magda Vasiliu.