George Maior, despre rechemarea sa în ţară: Nu a existat o discuţie cu Meleşcanu



Ambasadorul României în SUA, George Maior, a declarat, vineri, după audierea sa la Secţia de anchetă în dosarul aducerii în ţară a lui Nicolae Popa, că nu a avut nicio discuţie cu fostul ministru de Externe Teodor Meleşcanu despre rechemarea sa în ţară.



"Probabil că a existat (o cerere de rechemare în ţară -n.r.), acum întrebaţi, eu am fost informat de televizuni în legătură cu acea..", a declarat George Maior.



Întrebat dacă nu a existat nicio discuţie cu Meleşcanu pe această temă, fostul şef SRI a replicat: "Nu, nu a existat, am fost informat de televiziuni".



Joi, Viorica Dăncilă a declarat că nu a primit niciun document privind rechemarea lui George Maior din funcţia de ambasador al României în SUA de la fostul ministru de Externe Teodor Meleşcanu. Premierul a adăugat că va discuta despre subiect cu Ramona Mănescu.



George Maior este ambasadorul României în Statele Unite din iunie 2015 şi a fost şef al SRI în perioada 2006-2015. Recent a fost implicat într-un scandal cu privire la rechemarea sa în ţară, după ce un raport al Comisiei de control al SRI arăta modul discreţionar în care Maior a folosit Serviciul.



Raportul Comisiei de control SRI, de la jumătatea lunii aprilie 219, privind colaborarea dintre SRI şi ANI arată că faptele fostului şef al Serviciului, George Maior, „se circumscriu unor acţiuni de poliţie politică, menite să afecteze grav procese democratice, pentru a obţine influenţă politică nelegitimă”.



Preşedintele Klaus Iohannis nu a luat încă o decizie cu privire la solicitarea de rechemare a lui George Maior din funcţie.

Ştirea iniţială. „Le-am explicat circumstanţele realizării acestei operaţiuni, repet, extrem de importantă pentru statul român, care viza probleme de securitate naţională din ceea ce s-a petrecut în România anilor 2000, a fost o discuţie foarte bună cu doamna procuror, cred că am acoperit în calitate de martor tot contextul în care SRI s-a implicat, pe bună dreptate, în această operaţiune de succes alături de alte state. Tot în calitate de martor, am precizat că nu am sesizat aspecte care să facă cumva obiectul vreunei infracţiuni din partea unor persoane care au fost implicate concret, deci chiar a fost cred o audiere lămuritoare şi foarte bună. Eu nu pot să comentez ce spune domnul Sebastiam Ghiţă, eu precizez lucruri pe care le ştiu în calitate de director al SRI şi în aceste context SRI a fost extraordinar de eficient şi de competent”, a declarat George Maior, la ieşirea de la audiere.

Întrebat ce a discutat cu Laura Codruţa Kovesi referitor la extrădarea lui Nicolae Popa din Indonezia, fostul şef SRI a replicat: „Extrădarea s-a realizat în contextul clar legal definit de legislaţia românească şi rolul Ministerului Public este clar definit în acea legislaţie. Dumneavoastră deja faceţi o afirmaţie dincolo de acele discuţii, aţi făcut o afirmaţie, bineînţeles s-a realizat în contextul unui task force interinstituţional, lucru care sper să se mai realizeze şi acum în alte situaţii care implică... V-am precizat exact ideea de task force şi de legătură instituţională, comunicare pur instituţională”.

Chestionat ce au căutat cei doi ofiţeri SRI în aeronava cu care a fost adus Nicolae Popa, respectiv „aşa zisul doctor şi translator”, George Maior a răspuns: „Bine că faceţi caracterizări, toate explicaţiile necesare au fost date în contextul acestei audieri şi se precizează exact cum s-a implicat SRI pentru realizarea acestei operaţiuni de succes inclusiv prin oamenii săi”.

Întrebat dacă era o practică ca SRI să participe la extrădări, fostul şef SRI a transmis: „Au o politică naţională bună, spun eu, că orice cetăţean român care suferise o condamnare şi domnul Popa suferise o condamnare şi mai ales pe ce situaţie, care a traumatizat 300. 000 de cetăţeni români să vină în ţară. Politică afirmată inclusiv de fostul preşedinte al României şi sper că e o politică care va rămâne în vigoare şi actualmente”.

George Maior a fost audiat timp de aproape trei ore la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa din Indonezia, în care Laura Codruţa Kovesi are calitatea de inculpat.

Fostul director SRI s-a prezentat vineri după ce a fost citat pentru a treia oară, ambasadorul României în SUA fiind citat anterior pe 23 iulie şi pe 23 mai, dar neprezentându-se. Surse judiciare au precizat pentru MEDIAFAX că pe 23 iulie, George Maior a motivat că are alt eveniment, iar pe 23 mai, a invocat motive care ţin de sănătatea sa.

În acest dosar, au fost audiaţi deja fostul ministru de Interne Gabriel Oprea şi fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informaţii, Florian Coldea, ambii în calitate de martor.

În dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, condamnat în dosarul FNI, Laura Codruţa Kovesi are calitatea de inculpat, fiind acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.