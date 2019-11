Iulian a dispărut de sâmbătă şi nici până în prezent autorităţile nu au reuşit să dea de urma lui. Mama lui Iulian are două ipoteze care ar justifica dispariţia băiatului. Femeia crede că e posibil ca acesta să fi plecat de acasă, nemulţumit fiind de situaţia familială. Părinţii lui Iulian sunt divorţaţi, iar băiatul locuia cu tatăl şi mama vitregă.

„Toată vina el o are. S-a recăsătorit şi nevasta lui nu avea grijă de copiii mei, doar de cel mic al lor. Toată ziua copiii mei erau pe străzi. La mine nu putea să vină că îl lua tata şi îl bătea. Nu-i dădea voie nici să vorbească cu mine, vorbeam pe furiş. Ultima oară am vorbit acum o săptămână prin gardul şcolii. Mi s-a părut foarte supărat”, a declarat femeia.

Pe de altă parte, mama nu exclude posibilitatea ca fiul ei să fi fost răpit:

„Este posibil să îl fi luat cineva cu o maşină şi acum e ascuns pe undeva şi îi este frică să iasă. Să vină acasă... Am strigat toată seara, peste tot, dar nu am auzit nimic. Sper să nu-l fi luat nimeni, să îşi bată joc de el", a declarat Alexandra Păuleţ.

Nici tatăl copilului nu exclude varinata răpirii: „Copilul se juca pe stradă cu rolele şi când am trecut pe lângă el pe drum i-am zis să meargă acasă. După 15 minute când am revenit el nu mai era pe drum. Am început să-l caut. De obicei el nu pleca de acasă, se juca în curte şi pe stradă în faţa porţii, dar mai departe nu a plecat niciodată de acasă. Probabil a fost influenţat de cineva sau ademenit undeva, luat şi dus", a declarat tatăl băiatului.

Copilul de 8 ani a dispărut sâmbătă în jurul orei 15:00, din faţa locuinţei, unde se afla la joacă.

Poliţiştii au găsit rolele băiatului, duminică, pe o stradă situată la mai puţin de un kilometru distanţă de locuinţa acestuia.

În operaţiunea de căutare au fost folosite camerele de termoviziune ale Gărzii de Coastă, trei câini de urmă şi un elicopter care a survolat zona. Au fost verificate terenurile extravilane, imobilele persoanelor cunoscute de minor, dar şi clădiri dezafectate, părăsite sau în construcţie din localităţi învecinate, iar căutările au fost extinse şi în localităţile Ovidiu, Hârşova şi Neptun.

Poliţiştii constănţeni au audiat şi mai mulţi martori în încercarea de a stabili împrejurările dispariţiei.

Luni, echipele de intervenţie au încercat să golească un bazin de dejecţii din apropierea unei ferme de porci, întrucât copilul ar fi putut că cadă în acesta.

O organizaţie implicată în căutarea băieţelului a anunţat că la mai puţin de un kilometru de locul unde au fost găsite rolele copilului se află aşa-zisele „haznale", pline cu dejecţii de la un complex de porci.

„Am fost şi acolo, au venit pompierii şi scafandri dar nu pot intra în aceste dejecţii, pe marginea unei haznale se văd urme ca şi când un corp ar fi alunecat în ea. Am înţeles că mâine (luni - n.r.) vor fi verificate şi aceste haznale care trebuiau verificate mult mai devreme. Din ce am auzit copilul a fost văzut pe camerele de supraveghere de la marginea localităţii sâmbătă în jur de ora 11:00 nu foarte departe de locul unde au fost găsite rolele, mai mulţi oameni au declarat că au văzut rolele în acel loc ssâmbătă în jur de ora 14:00 şi în direcţie cu aceste haznale. Sperăm că micuţul va fi găsit viu şi nevătămat”, au scris reprezentanţii organizaţiei pe Facebook.

Operaţiunile de căutare continuă.