„Suntem actori foarte buni, el vrea să nu mă facă să sufăr, şi eu la fel. Ne zâmbim. Eu îl încurajez spunându-i că o să treacă, că poate s-or schimba lucrurile între timp, nu ştim ce se întâmplă, el îmi urează sănătate, că am nevoie. Roxana vien spre sfârştiul lunii (din Magadascar -n.r.), asta cu rochia, cu inelele, e sarcina lui Mihai, fratele lui Radu. Nu ai ce să pregăteşti pentru nuntă. Meniu, nimic, zero. Chiar l-am întrebat şi eu, că soţul meu, în 1975, când Radu avea vreo şapte ani, a pus nişte vin în sticle şi pe etichete a scris se va deschide la nunta lui Radu. Şi acum l-am întrebat, poţi să ceri aprobarea să deschidem o sticlă de aia? Nu se poate”, a declarat Gabriela Victoria Mazăre, mama lui Radu Mazăre, la ieşirea din penitenciar.

Femeia a spus că fostul primar ar vrea să-şi sărrbătorească ziua de naştere, care e pe 5 iulie, alături de familie, dacă solicitarea îi va fi aprobată de penitenciar.

„Nu ştiu încă cine vor fi naşii. Îşi doreşte pe cineva, dar nu pot să vă spun. O să vă spună el, dacă e cazul. Pe 5 iulie, e ziua lui de naştere şi vrea să o serbăm, dacă se poate, pentru că de regulă nu se poate decât două persoane. El a făcut cerere pentru cinci, pentru fraţii lui, pentru mine, pentru fiul lui şi Roxana, pentru ziua lui, care se sărbătoreşte doar în sensul că stăm la o masă, faţă în faţă, nu ne privim prim geam ca acum, dar nu ştie încă. La capitolul ăsta, am avut mult de muncă cu el în ultimii ani, să-l lămuresc, să se însoare. Orice mamă îşi doreşte copilul însurat. Dar lumea s-a schimbat, voi, tinerii, acuma nu mai puneţi preţ pe hârtia aceea. La nepoţi? Doi am, un băiat, Răducu, şi o fetiţă a lui Alexandru. Apropo de însurătoare, am mai discutat lucrul ăsta de mai multe ori, cred că acuma o şi iubeşte că sunt împreună de ani de zile, eu o fată foarte bună şi nu am cuvinte să-i mulţumesc că e alături de el în situaţia asta grea în care este. E de apreciat pentru că vă puteţi gândi că multe fete ar face, la perspectiva pe care o are Radu, de a sta nu ştiu câţi ani în puşcărie. Ce ştiu e că o şi iubeşte, dar şi din respect pentru ea. A vrut să facă un gest care să-i compenseze într-un fel această dăruire a Roxanei”, a mai spus mama fostului edil.

Gabriela Victoria Mazăre a anunţat că Radu Mazăre şi iubita lui vor fi şi naşi de cununie pentru un cuplu. „E un domn, nu ştiu ce este, jurist, l-a cunoscut în cameră, are o prietenă, nu ştu amănunte, şi dacă tot a fost vorba de însurătoare, nu ştiu motivele, s-a gândit şi domnul acesta să se însoare”, a completat femeia.

Ea a declarat că Radu Mazăre citeşte toată ziua, însă nu se prea uită la televizor deoarece colegii săi de celulă, de origine turcă, preferă serialele turceşti.

„La televizor se uită mai puţin, el seriale nu urmăreşte. De obicei se uita la National Geographic, la History, dar cei cu care e acuma sunt nişte turci, ei se uotă la seriale turceşti, el citeşte. Mi-a spus că a fost primit foarte bine. Chiar şi cei cu care e în cameră. Nici nu intră în contact cu foarte multă lume. Ca să iasă afară, e un perimetru care e destul de mic, pur şi simplu se învârte în cerc acolo, că altfel ca să facă mişcare nu are cum, e betonat, el ar mai face exerciţii, să meargă în cap, să nu ştiu ce, dar e betonat, nu are cum să facă asta. Se învârte în cerc acolo, două ore. În rest, se vede mia puţin. S-ar putea de săptămâna care vine, nu ştie exact, să-l ducă la muncă şi el îşi doreşte. Ei au mai multe secţii, ceva reparaţii auto sau la tâmplărie”, a mai spus ea.

O comisie a Penitenciarului Rahova a decis, după ce ce s-a încheiat perioada de carantină pentru Radu Mazăre, ca fostul primar al Constanţei să rămână în această unitate de detenţie, în regim închis, până în anul 2021, a precizat, pentru Mediafax, fratele lui Mazăre, Mihai. Potrivit lui Mihai Mazăre, fostul edil se află în celulă cu trei persoane, doi cetăţeni de origine turcă şi un român.

Foto: Hepta / Pixabay