„Am spus că nu vin. Am primit acea citaţie, trebuia să primim un ordin judecătoresc, nu am primit. Domnul avocat nu a primit nimic, deci nu are rost să vin şi nu dau acest ADN. Acest ADN mi s-a luat, pentru ce să mi se ia? Nu există motiv, nu vreau să dau testul acesta ADN. Nu cred că mă obligă cineva, l-am dat o dată, eu nu mai am încredere, se fac atâtea măgării. Ce pot să-mi facă să mă ia, să-mi caste gura să recolteze? Îmi da amendă, plătesc amenda”, a explicat, pentru MEDIAFAX, Monica Melencu.

Mama Luizei mai spune că nu mai are încredere în procurori şi nici în FBI, care va efectua analiza ADN-ului tinerei.

„De unde ştiu eu că nu mi ia ADN din gură şi îl plantează peste ceva şi spun peste o luna de zile că acela este ADN-ul Luizei, care corespunde cu al meu? (...) Eu trebuie să mă confrunt cu domnul avocat. Atât timp cât dansul nu a obţinut nimic la mână, o hotărâre judecătorească, va daţi seama că nu am cum să ajung. Dacă obţinea, ne prezentăm. M-au citat că martoră şi eu sunt parte vătămată”, a mai spus aceasta.

Mama Luizei Melencu a fost citată pentru ziua de joi la DIICOT. Citaţia vine după ce procurorii au mers, luni, acasă la mama Luizei pentru prelevarea de ADN pentru noi expertize genetice, însă Monica Melencu a refuzat procedura, după ce s-a consultat cu avocatul. Femeia declara că nu vrea să dea noi probe ADN deoarece bănuieşte că se încearcă închiderea cazului Luizei, prin „plantarea” noile probe în oasele găsite la lizieră.

Însă, în cursul zilei de miercuri, şeful DIICOT a precizat că, funcţie de atitudinea Monicăi Melencu, procurorii „vor proceda conform procedurii penale”.