Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, fata dispărută în luna aprilie, a venit la Caracal, unde au loc anchete în cazul dispariţiei Alexandrei. Femeia a declarat, pentru Mediafax, că sunt aproape patru luni de când nu mai ştie nimic de fiica ei.

„Am venit aici să aflăm un adevăr măcar, să primim o veste, pentru fiica mea dispărută în 14 aprilie. De pe data de 14 aprilie până în data de astăzi nu am avut niciun răspuns, nu există nicio pistă. Prima dată când am sunat la 112 răspunsul a fost că are 18 ani şi este plecată de bună voie, ceea ce noi susţinem că nu este adevărat. Pe 14 august se fac patru luni, iar noi nu avem niciun răspuns. Stadiul anchetei ăsta e: <Nu avem nicio pistă. De fiecare dată când am contactat, mi s-a spus că nu au nicio pistă”, spune mama Luizei.

Femeia speră că fiica ei nu este printre victimele lui Gheorghe Dincă, mecanicul auto acuzat de viol şi trafic de minori.

„Sperăm... vă daţi seama că nu putem să dăm vina pe cineva, că nu ştim nimic. Se face testul ADN. Să sperăm că nu e şi ea printre victime. Speranţa moare mereu ultima. Trăim de pe o zi pe alta”, a mai spus mama Luizei.

Femeia a rememorat ziua de 14 aprilie, când Luiza a plecat de acasă, din satul Dioşti, în Caracal, pentru că ea îi trimisese bani din străinătate şi, fiind duminică, nu avea de unde să îi scoată mai repede decât din Caracal, oraşul fiind la câţiva kilometri de casa ei.

„Am trimis o sumă de bani, nu o sumă de bani foarte mare. În ziua aceea am avut o presimţire că se întâmplă ceva. O sunam din oră în oră, nu prea s-a întâmplat să plece singură, era mereu însoţită. Iar până în jur de ora 11 am sunat-o toţi. Ultima dată când am auzit-o a fost 11.30. din momentul acela telefonul a sunat timp de patru ore sau cinci, ori că i l-o fi aruncat, ori că s-a descărcat, telefonul a sunat, dar ea nu a mai răspuns. Asta este ultima informaţie a mea”, povesteşte Monica Georgeta Melencu.

Bunica fetei, Elena Iordache, a mărturisit că atunci când s-a dus să afle ce se întâmplă cu Luiza i s-a spus că nu trebuie să plângă, pentru că, cel mai probabil, fiind majoră, fata a plecat. Acest lucru este de neconceput, în opinia femeii care a crescut-o pe Luiza şi care îi ştia fetei toate dorinţele.

„Eu sper ca pe Luiza să o găsească. Nu ştiu cum mai trăiesc pe pământul ăsta. Eu cu bunicul am crescut-o, că mama ei a fost plecată în străinătate. A fost la liceu în Craiova, o elevă foarte bună, trecuse în clasa a XII-a, era cuminte, şefa clasei, ne iubea. De patru luni suferim. Acum cu Alexandra poate reuşim să aflăm şi noi ceva. Ne spuneau <Nu mai plângeţi, bunica, e majoră>, aşa mi-au spus poliţiştii, că face ce vrea, poate a plecat în altă ţară. Am spus: <Pe Luiza o cunosc, eu am crescut-o, nu avea gânduri, nu pleca fără să ne spună. Spera să termine liceul, să meargă mai departe, să dea de carnet, să îşi ia maşină”, povesteşte, cu ochii în lacrimi, Elena Iordanche, bunica Luizei.

„Luiza Mihaela Melencu- În ziua de 14.04.2019 a plecat voluntar de la domiciliu în mun. Caracal, jud. Olt, în vederea rezolvării unor probleme personale şi nu a mai revenit până în prezent. Detalii: Persoana în cauză nu suferă de afecţiuni psihice, are asupra sa actele personale de identitate şi telefon mobil care este închis. Observaţii: este elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnic Costin D. Neniţescu din Craiova", este anunţul postat pe pagina Poliţiei, în care sunt anunţaţi copiii dispăruţi.

Alături de anunţul despre Luiza, apare şi cel despre Alexandra. „La data de 24.07.2019, Măceşanu Alexandra Mihaela în varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la locuinta sa si nu a mai revenit. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca minora a plecat in ziua de 24.07.2019, orele 10:00, catre mun Caracal, jud.Olt".

Cele două mesaje, alături de semnalmentelele fetelor se află pe site-ul Poliţiei Române, la secţiunea Copii Dispăruţi.

Alexandra, în vârstă de 15 ani, a fost dată dispărută miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenţă 112, anunţând că este sechestrată. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu a reuşit o locaţie exactă, ci o arie de căutare, poliţiştii având nevoie de 19 ore pentru a intra în imobilul principalului suspect.

În ambele cazuri, un necunoscut a sunat la familie şi a anunţat că fetele sunt bine şi au decis să plece în străinătate, asa că nu trebuie căutate.

Principalul suspect, Gheorghe Dincă, a fost arestat pentru 30 de zile, dar nu sub acuzaţia de omor, ci de trafic de minori şi viol.