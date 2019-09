„Procurorii adevărul nu ştiu să mi-l spună. Îmi ia banii, dar ce pot să fac, să îmi vând casa în situaţia de faţă, să îmi vând casa ca să plătesc o amendă. Am încă suspiciuni. Am dreptul să spun că am încă suspiciunii. Trebuia să mă prezint joi, eram citată în calitate de martor, nu ca parte vătămată. Joi mi-a venit prima. Mi s-a dat o amendă maximă. Probabil mi s-a dat din duşmănie şi din atâtat ură", a spus Monica Melencu, la România Tv.

"Nu mi se spune nimic. Fiica mea avea un lănţişor cu trei inimioare. Nu mi s-a arătat niciun obiect. Atunci cum pot să cred că fiinca mea este moartă? Eu cred că acest caz este muşamalizat. muşamalizat Când a dispărut fiica mea, soţia dl Dincă era prin preajmă. În cazul Alexandrei, fiica dânsului a fost prin preajmă. Are familia suspectă. Eu spun că aceste fete nu sunt moarte. Eu cred că acest caz se vrea muşamalizat. Să îmi ceară test ADN. Ar trebui să meargă pe altă pistă. Fetele sunt traficate", a mai spus Monica Melencu.

Prelevarea de probe ADN de la mama Luizei Melencu a fost amânată pentru luni, anunţă avocatul acesteia. Totodată, reprezentanţii DIICOT au declarat, pentru MEDIAFAX, că Monica Melencu a contactat ofiţerul de poliţie spunând că este de acord cu prelevarea de noi probe.

Jandarmii şi agenţii au mers, vineri, la casa familiei Melencu, pentru a pune în executare mandatul de aducere pentru prelevarea probelor biologice. Monica Melencu a spus că refuză să plece de acasă şi, ulterior, a leşinat.

Mandatul a fost emis după ce mama Luizei a refuzat să se prezinte, joi, la sediul DIICOT Bucureşti pentru a-i fi prelevate probe biologice. Monica Melencu a fost amendată cu 5.000 lei.